https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uzmanlardan-kirli-yastik-uyarisi-tuvaletten-bile-daha-fazla-bakteri-barindirabilir-1086133101.html
Uzmanlardan kirli yastık uyarısı: 'Tuvaletten bile daha fazla bakteri barındırabilir'
Uzmanlardan kirli yastık uyarısı: 'Tuvaletten bile daha fazla bakteri barındırabilir'
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, özellikle yazın sıcak havadan dolayı yastık kılıflarının birçok bakteri bulundurabildiğini, bu nedenle sık sık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:15+0300
2024-07-23T13:15+0300
2024-07-23T13:15+0300
yaşam
yastık
diş fırçası
yaz
sağlık
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Türkiye'de etkili olan sıcak hava insanların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti. Bu nedenle yastık hijyeninin çok önemli olduğunun kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini öneriyor. 'En büyük tehlikeler evimizde'Korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ve mikrop ve bakteri yönünden dışarıya karşı en güvenli yer olarak bildiğimiz evlerimizde gizli tehlikeler bulunuyor. İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor. Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor. Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" diye konuştular.Diş fırçaları da sıklıkla değiştirilmeli Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçası da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği, ancak süresine uymadığı eşyaların başında yer alıyor. Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenikliğinde azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/uzman-doktor-uyardi-klima-yanlis-kullanimda-yuz-felcine-veya-astim-krizine-sebep-olabilir-1085904583.html
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yastık, diş fırçası, yaz, sağlık
yastık, diş fırçası, yaz, sağlık
Uzmanlardan kirli yastık uyarısı: 'Tuvaletten bile daha fazla bakteri barındırabilir'
Uzmanlar, özellikle yazın sıcak havadan dolayı yastık kılıflarının birçok bakteri bulundurabildiğini, bu nedenle sık sık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava insanların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti. Bu nedenle yastık hijyeninin çok önemli olduğunun kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini öneriyor.
'En büyük tehlikeler evimizde'
Korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ve mikrop ve bakteri yönünden dışarıya karşı en güvenli yer olarak bildiğimiz evlerimizde gizli tehlikeler bulunuyor. İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor. Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor. Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" diye konuştular.
Diş fırçaları da sıklıkla değiştirilmeli
Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçası da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği, ancak süresine uymadığı eşyaların başında yer alıyor. Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenikliğinde azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydetti.