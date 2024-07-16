https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/uzman-doktor-uyardi-klima-yanlis-kullanimda-yuz-felcine-veya-astim-krizine-sebep-olabilir-1085904583.html

Uzman doktor uyardı: Klima yanlış kullanımda yüz felcine veya astım krizine sebep olabilir

Uzman doktor uyardı: Klima yanlış kullanımda yüz felcine veya astım krizine sebep olabilir

Sputnik Türkiye

Uzman doktor Ufuk Ertural, yazın klimanın yanlış kullanılması halinde alerjik astım, yüz felci ve enfeksiyon kapma gibi ihtimallerin olduğunu belirtti. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T14:46+0300

2024-07-16T14:46+0300

2024-07-16T14:46+0300

türkiye

uzman doktor

klima

yaz

yaz

sıcak

sıcak hava

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104211/59/1042115904_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_58606a9d8905baa3307b10b8cf0825e1.jpg

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle klima kullanımı çoğaldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural da, insanlara klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.Klimanın yanlış kullanımında zararlı etkilerinden kaçılamayacağını dile getiren Dr. Ufuk Ertural, “Malum yaz geldi ve havalar çok sıcak. Aile olarak, biz, çocuklarımız ve büyüklerimiz sıcaktan çok bunalıyoruz. Konforumuzu artırmak için de klimaları kullanmaya başladık. Arabamızda olsun, evimizde olsun, iş yerlerimizde olsun, AVM'lerde olsun klimaların sürekli etkisi altındayız. Fakat bu konforumuzu sağlayan klimalar, kabusumuz olmasın. Yanlış kullanımın zararlı etkilerinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Klima kaynaklı enfeksiyonlar, viral, alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulmaları, yüz felci ve klimaya bağlı olarak üreyen bakterilerin bize bulaşarak, zatürreye sebep olması bizi etkileyen etmenlerdir. Özellikle çocuklar, bebekler, yaşlılar, bağışıklığı düşük insanlar üst solunum yolu ve alt solunum yolu ile ilgili klima kullanımında çok dikkat etmelidirler. Bu hastalar risk altındalardır. Klimaların direkt olarak kişinin üzerine üflemesi sonucu kas ağrıları, yüz felci, sinirleri etkilemesi sebebiyle his kaybı oluşabiliyor. Bu da yüzümüzde uyuşukluklara neden olabilir. Klimaların yaydığı tozlar ve soğuk hava kişilerde eğer ki alerjide varsa sıkıntımızı artırarak, bizi kötü durumlara düşürebilir. Astım krizlerine, alerjik krizlere neden olabilir” şeklinde konuştu.Klimaların bakımı düzenli olarak yapılmalı, sigaraya dikkat edilmeliKlimaların her yıl düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ertural, “Alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden ve hızlı hava sirkülasyonundan kendilerini korumaları gerekir. Sulu bazlı hava nemlendiricisi olan klimaların yol açtığı bir hastalık olan lejyoner hastalığı, çocuklarda, yaşlılarda ve erişkinlerde her dönem büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın yolu da klimaların her yıl bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Direkt olarak klimaya maruz kalmamak için ısının düzenli kontrol edilmesi, 22-24 dereceler sıcaklıkta önerimizdir. Hava sirkülasyonunun direkt olarak bizim yüzümüze çarpmamasına özen göstermeliyiz. Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir. Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmaz fakat bu havalandırma sistemleri direkt kaynaktır. Bu hastalığı da en kolaylaştırıcı etmenlerden biri de sigaradır. Sigaranın özellikle kapalı alanlarda içilmemesini öneriyoruz” dedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/asiri-sicaklara-tedbir-iscisini-40-derecenin-uzerinde-calistirana-2-bin-euro-ceza-kesilecek-1085903782.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzman doktor, klima, yaz, yaz, sıcak, sıcak hava, doktor