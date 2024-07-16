Uzman doktor uyardı: Klima yanlış kullanımda yüz felcine veya astım krizine sebep olabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:38
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
08:08
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:21
1 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
08:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
09:09
12 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:10
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
10:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
11:10
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
11:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:15
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
12:33
15 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
13:10
3 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
14:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:11
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
19:28
15 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/uzman-doktor-uyardi-klima-yanlis-kullanimda-yuz-felcine-veya-astim-krizine-sebep-olabilir-1085904583.html
Uzman doktor uyardı: Klima yanlış kullanımda yüz felcine veya astım krizine sebep olabilir
Uzman doktor uyardı: Klima yanlış kullanımda yüz felcine veya astım krizine sebep olabilir
Sputnik Türkiye
Uzman doktor Ufuk Ertural, yazın klimanın yanlış kullanılması halinde alerjik astım, yüz felci ve enfeksiyon kapma gibi ihtimallerin olduğunu belirtti. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T14:46+0300
2024-07-16T14:46+0300
türkiye
uzman doktor
klima
yaz
yaz
sıcak
sıcak hava
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104211/59/1042115904_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_58606a9d8905baa3307b10b8cf0825e1.jpg
Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle klima kullanımı çoğaldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural da, insanlara klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.Klimanın yanlış kullanımında zararlı etkilerinden kaçılamayacağını dile getiren Dr. Ufuk Ertural, “Malum yaz geldi ve havalar çok sıcak. Aile olarak, biz, çocuklarımız ve büyüklerimiz sıcaktan çok bunalıyoruz. Konforumuzu artırmak için de klimaları kullanmaya başladık. Arabamızda olsun, evimizde olsun, iş yerlerimizde olsun, AVM'lerde olsun klimaların sürekli etkisi altındayız. Fakat bu konforumuzu sağlayan klimalar, kabusumuz olmasın. Yanlış kullanımın zararlı etkilerinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Klima kaynaklı enfeksiyonlar, viral, alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulmaları, yüz felci ve klimaya bağlı olarak üreyen bakterilerin bize bulaşarak, zatürreye sebep olması bizi etkileyen etmenlerdir. Özellikle çocuklar, bebekler, yaşlılar, bağışıklığı düşük insanlar üst solunum yolu ve alt solunum yolu ile ilgili klima kullanımında çok dikkat etmelidirler. Bu hastalar risk altındalardır. Klimaların direkt olarak kişinin üzerine üflemesi sonucu kas ağrıları, yüz felci, sinirleri etkilemesi sebebiyle his kaybı oluşabiliyor. Bu da yüzümüzde uyuşukluklara neden olabilir. Klimaların yaydığı tozlar ve soğuk hava kişilerde eğer ki alerjide varsa sıkıntımızı artırarak, bizi kötü durumlara düşürebilir. Astım krizlerine, alerjik krizlere neden olabilir” şeklinde konuştu.Klimaların bakımı düzenli olarak yapılmalı, sigaraya dikkat edilmeliKlimaların her yıl düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ertural, “Alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden ve hızlı hava sirkülasyonundan kendilerini korumaları gerekir. Sulu bazlı hava nemlendiricisi olan klimaların yol açtığı bir hastalık olan lejyoner hastalığı, çocuklarda, yaşlılarda ve erişkinlerde her dönem büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın yolu da klimaların her yıl bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Direkt olarak klimaya maruz kalmamak için ısının düzenli kontrol edilmesi, 22-24 dereceler sıcaklıkta önerimizdir. Hava sirkülasyonunun direkt olarak bizim yüzümüze çarpmamasına özen göstermeliyiz. Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir. Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmaz fakat bu havalandırma sistemleri direkt kaynaktır. Bu hastalığı da en kolaylaştırıcı etmenlerden biri de sigaradır. Sigaranın özellikle kapalı alanlarda içilmemesini öneriyoruz” dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/asiri-sicaklara-tedbir-iscisini-40-derecenin-uzerinde-calistirana-2-bin-euro-ceza-kesilecek-1085903782.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104211/59/1042115904_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_828aeb4e2aa8aa3f124a2e2a52a78b5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uzman doktor, klima, yaz, yaz, sıcak, sıcak hava, doktor
uzman doktor, klima, yaz, yaz, sıcak, sıcak hava, doktor

Uzman doktor uyardı: Klima yanlış kullanımda yüz felcine veya astım krizine sebep olabilir

14:46 16.07.2024
© AAKlima
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
Abone ol
Uzman doktor Ufuk Ertural, yazın klimanın yanlış kullanılması halinde alerjik astım, yüz felci ve enfeksiyon kapma gibi ihtimallerin olduğunu belirtti.
Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle klima kullanımı çoğaldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural da, insanlara klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.
Klimanın yanlış kullanımında zararlı etkilerinden kaçılamayacağını dile getiren Dr. Ufuk Ertural, “Malum yaz geldi ve havalar çok sıcak. Aile olarak, biz, çocuklarımız ve büyüklerimiz sıcaktan çok bunalıyoruz. Konforumuzu artırmak için de klimaları kullanmaya başladık. Arabamızda olsun, evimizde olsun, iş yerlerimizde olsun, AVM'lerde olsun klimaların sürekli etkisi altındayız. Fakat bu konforumuzu sağlayan klimalar, kabusumuz olmasın. Yanlış kullanımın zararlı etkilerinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Klima kaynaklı enfeksiyonlar, viral, alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulmaları, yüz felci ve klimaya bağlı olarak üreyen bakterilerin bize bulaşarak, zatürreye sebep olması bizi etkileyen etmenlerdir. Özellikle çocuklar, bebekler, yaşlılar, bağışıklığı düşük insanlar üst solunum yolu ve alt solunum yolu ile ilgili klima kullanımında çok dikkat etmelidirler. Bu hastalar risk altındalardır. Klimaların direkt olarak kişinin üzerine üflemesi sonucu kas ağrıları, yüz felci, sinirleri etkilemesi sebebiyle his kaybı oluşabiliyor. Bu da yüzümüzde uyuşukluklara neden olabilir. Klimaların yaydığı tozlar ve soğuk hava kişilerde eğer ki alerjide varsa sıkıntımızı artırarak, bizi kötü durumlara düşürebilir. Astım krizlerine, alerjik krizlere neden olabilir” şeklinde konuştu.

Klimaların bakımı düzenli olarak yapılmalı, sigaraya dikkat edilmeli

Klimaların her yıl düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ertural, “Alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden ve hızlı hava sirkülasyonundan kendilerini korumaları gerekir. Sulu bazlı hava nemlendiricisi olan klimaların yol açtığı bir hastalık olan lejyoner hastalığı, çocuklarda, yaşlılarda ve erişkinlerde her dönem büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın yolu da klimaların her yıl bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Direkt olarak klimaya maruz kalmamak için ısının düzenli kontrol edilmesi, 22-24 dereceler sıcaklıkta önerimizdir. Hava sirkülasyonunun direkt olarak bizim yüzümüze çarpmamasına özen göstermeliyiz. Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir. Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmaz fakat bu havalandırma sistemleri direkt kaynaktır. Bu hastalığı da en kolaylaştırıcı etmenlerden biri de sigaradır. Sigaranın özellikle kapalı alanlarda içilmemesini öneriyoruz” dedi
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
DÜNYA
Aşırı sıcaklara tedbir: ‘İşçisini 40 derecenin üzerinde çalıştırana 2 bin euro ceza kesilecek’
14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала