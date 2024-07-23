https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uluslararasi-af-orgutunden-israile-silah-ambargosu-cagrisi-abdye-savas-sucu-ortakligi-uyarisi-1086149803.html

Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı: ABD'ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısı

Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı: ABD'ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısı

Sputnik Türkiye

ABD Merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yarın Kongre’de yapacağı konuşma öncesi ABD’ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısında... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T23:35+0300

2024-07-23T23:35+0300

2024-07-23T23:35+0300

israil- filistin çatışması

uluslararası af örgütü

abd

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

benyamin netanyahu

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silah ambargosu

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Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinden 'ABD’nin Gazze’deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı' başlıklı açıklama yayımlandı.Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Yeter artık" diyerek, “ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD'yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek" uyarısı yaptı.O'Brien açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Uluslararası Adalet Divanı’nın, Gazze'de soykırım riskinin ve İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal etmek için ABD silahlarını kullandığını değerlendirmenin makul olduğuna karar verdiğini hatırlatan O’Brien, “Bu bulguların ışığında, ilk adım olarak Başkan Biden, ABD'nin İsrail hükümetiyle uluslararası hukuku ağır ihlallerindeki suç ortaklığına son vermeli ve İsrail hükümetine silah transferini derhal askıya almalı" çağrısında bulundu.O'Brien, Biden’ın, İsrail güçlerinin Refah'taki eylemleriyle ilgili endişelerini birçok kez dile getirdiğini ve bu nedenle bir silah sevkiyatını geciktirdiğini anımsatarak, Biden’ın İsrail’e silah transferlerine devam etmesi halinde, 'daha da büyük ve yasa dışı bir felakete, insanların acı çekmesine ve ölümüne yol açacağını elbette bilmesi gerektiğini' belirtti.Filistin’de her gün binlerce sivilin hayatının tehlike altına olmasından dolayı ABD hükümeti ve şirketlerinin bundan sorumlu olduğunu kaydeden O’Brien, "Şimdi İsrail hükümetine yapılan tüm silah transferlerini acilen askıya almanın ve kalıcı bir ateşkes için baskı yapmanın zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakanligi-filistinlilerarasi-uzlasi-surecine-cinin-katkilarini-takdirle-karsiliyoruz-1086143289.html

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uluslararası af örgütü, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, joe biden, silah ambargosu