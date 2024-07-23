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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uluslararasi-af-orgutunden-israile-silah-ambargosu-cagrisi-abdye-savas-sucu-ortakligi-uyarisi-1086149803.html
Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı: ABD'ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısı
Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı: ABD'ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD Merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yarın Kongre’de yapacağı konuşma öncesi ABD’ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısında... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T23:35+0300
2024-07-23T23:35+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası af örgütü
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinden 'ABD’nin Gazze’deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı' başlıklı açıklama yayımlandı.Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Yeter artık" diyerek, “ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD'yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek" uyarısı yaptı.O'Brien açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Uluslararası Adalet Divanı’nın, Gazze'de soykırım riskinin ve İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal etmek için ABD silahlarını kullandığını değerlendirmenin makul olduğuna karar verdiğini hatırlatan O’Brien, “Bu bulguların ışığında, ilk adım olarak Başkan Biden, ABD'nin İsrail hükümetiyle uluslararası hukuku ağır ihlallerindeki suç ortaklığına son vermeli ve İsrail hükümetine silah transferini derhal askıya almalı" çağrısında bulundu.O'Brien, Biden’ın, İsrail güçlerinin Refah'taki eylemleriyle ilgili endişelerini birçok kez dile getirdiğini ve bu nedenle bir silah sevkiyatını geciktirdiğini anımsatarak, Biden’ın İsrail’e silah transferlerine devam etmesi halinde, 'daha da büyük ve yasa dışı bir felakete, insanların acı çekmesine ve ölümüne yol açacağını elbette bilmesi gerektiğini' belirtti.Filistin’de her gün binlerce sivilin hayatının tehlike altına olmasından dolayı ABD hükümeti ve şirketlerinin bundan sorumlu olduğunu kaydeden O’Brien, "Şimdi İsrail hükümetine yapılan tüm silah transferlerini acilen askıya almanın ve kalıcı bir ateşkes için baskı yapmanın zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakanligi-filistinlilerarasi-uzlasi-surecine-cinin-katkilarini-takdirle-karsiliyoruz-1086143289.html
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uluslararası af örgütü, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, joe biden, silah ambargosu
uluslararası af örgütü, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, joe biden, silah ambargosu

Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı: ABD'ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısı

23:35 23.07.2024
© AAJoe Biden, Benyamin Netanyahu
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA
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ABD Merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yarın Kongre’de yapacağı konuşma öncesi ABD’ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısında bulunarak, İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı.
Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinden 'ABD’nin Gazze’deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı' başlıklı açıklama yayımlandı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Yeter artık" diyerek, “ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD'yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek" uyarısı yaptı.
O'Brien açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Uluslararası Af Örgütü'nün kendi araştırması, İsrail hükümetinin ABD tarafından sağlanan silahları uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun yanı sıra ABD yasa ve politikasını da ciddi şekilde ihlal edecek şekilde kullandığını birçok kez gösterdi.
Uluslararası Adalet Divanı’nın, Gazze'de soykırım riskinin ve İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal etmek için ABD silahlarını kullandığını değerlendirmenin makul olduğuna karar verdiğini hatırlatan O’Brien, “Bu bulguların ışığında, ilk adım olarak Başkan Biden, ABD'nin İsrail hükümetiyle uluslararası hukuku ağır ihlallerindeki suç ortaklığına son vermeli ve İsrail hükümetine silah transferini derhal askıya almalı" çağrısında bulundu.
O'Brien, Biden’ın, İsrail güçlerinin Refah'taki eylemleriyle ilgili endişelerini birçok kez dile getirdiğini ve bu nedenle bir silah sevkiyatını geciktirdiğini anımsatarak, Biden’ın İsrail’e silah transferlerine devam etmesi halinde, 'daha da büyük ve yasa dışı bir felakete, insanların acı çekmesine ve ölümüne yol açacağını elbette bilmesi gerektiğini' belirtti.
Filistin’de her gün binlerce sivilin hayatının tehlike altına olmasından dolayı ABD hükümeti ve şirketlerinin bundan sorumlu olduğunu kaydeden O’Brien, "Şimdi İsrail hükümetine yapılan tüm silah transferlerini acilen askıya almanın ve kalıcı bir ateşkes için baskı yapmanın zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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