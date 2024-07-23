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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakanligi-filistinlilerarasi-uzlasi-surecine-cinin-katkilarini-takdirle-karsiliyoruz-1086143289.html
Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarını takdirle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarını takdirle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T18:28+0300
2024-07-23T18:28+0300
israil- filistin çatışması
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Bakanlık, Filistinli siyasi oluşumların Pekin Toplantısı'nda kabul ettikleri bildiri hakkında yazılı açıklama yaptı.Çin'in daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Pekin Diyaloğu bildirisiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirmişti.Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan Pekin Diyaloğu'nu imzalamıştı.'Bir an önce uygulamaya başlayacağız'Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistinli grupların Çin'in başkenti Pekin'de varılan uzlaşı anlaşmasını bir an önce uygulamaya başlayacağını belirtti.Bergusi yaptığı açıklamada, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pekin Anlaşması'nın sonuçlarına ilişkin iyimserliğini ifade eden Bergusi, "Filistinli gruplar uzlaşı anlaşmasını pratik adımlarla ivedilikle uygulamaya başlayacak" dedi.Bergusi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, geçici bir ulusal birlik hükümeti kurmak için acilen tüm gruplarla istişare görüşmelerine başlayacağını; bölünmenin etkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşı başta olmak üzere Filistinliler aleyhinde devam eden saldırılarının yol açtığı çıkmazdan kurtarılması meselelerinin ele alınacağını aktardı."Zaman daralıyor. İsrail, Filistin meselesini tasfiye etmek için çalışıyor ve Filistinliler arasındaki bölünmeye son vermekten başka seçenek yok" diyen Bergusi, Filistinli grupların anlaşmada belirtilenlerin hayata geçirilmesi için çaba sarf edeceğini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/turkiye-israilin-unrwayi-teror-orgutu-ilan-etme-cabalari-kabul-edilemez-1086139151.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, çin, çin halk cumhuriyeti, israil, israil-filistin
türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, çin, çin halk cumhuriyeti, israil, israil-filistin

Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarını takdirle karşılıyoruz

18:28 23.07.2024
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu bildirdi
Bakanlık, Filistinli siyasi oluşumların Pekin Toplantısı'nda kabul ettikleri bildiri hakkında yazılı açıklama yaptı.
Çin'in daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

Pekin Diyaloğu bildirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirmişti.
Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan Pekin Diyaloğu'nu imzalamıştı.

'Bir an önce uygulamaya başlayacağız'

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistinli grupların Çin'in başkenti Pekin'de varılan uzlaşı anlaşmasını bir an önce uygulamaya başlayacağını belirtti.
Bergusi yaptığı açıklamada, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pekin Anlaşması'nın sonuçlarına ilişkin iyimserliğini ifade eden Bergusi, "Filistinli gruplar uzlaşı anlaşmasını pratik adımlarla ivedilikle uygulamaya başlayacak" dedi.
Bergusi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, geçici bir ulusal birlik hükümeti kurmak için acilen tüm gruplarla istişare görüşmelerine başlayacağını; bölünmenin etkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşı başta olmak üzere Filistinliler aleyhinde devam eden saldırılarının yol açtığı çıkmazdan kurtarılması meselelerinin ele alınacağını aktardı.
"Zaman daralıyor. İsrail, Filistin meselesini tasfiye etmek için çalışıyor ve Filistinliler arasındaki bölünmeye son vermekten başka seçenek yok" diyen Bergusi, Filistinli grupların anlaşmada belirtilenlerin hayata geçirilmesi için çaba sarf edeceğini yineledi.
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