'Ukraynalı askerler mevzilerini hızla terk edip geri çekiliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şarkıcı Nez, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Pandemi sonrası süreçte yükselen trend: Araç kiralama sektörü
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:12
39 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
18:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
18:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Sokak hayvanları ile ilgili yasa hangi aşamada?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ukraynali-askerler-mevzilerini-hizla-terk-edip-geri-cekiliyor-1086137313.html
'Ukraynalı askerler mevzilerini hızla terk edip geri çekiliyor'
'Ukraynalı askerler mevzilerini hızla terk edip geri çekiliyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki durumunun kötü olduğunu yansıtan Batı basınındaki haberlere bir yenisi daha eklendi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T15:14+0300
2024-07-23T15:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna savunma bakanlığı
alman
gazeteci
bild
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086136257_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_f39779630e88a783ddeef8874dc5dfa5.jpg
Alman gazeteci Julian Röpcke, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını söyledi.Bild için hazırladığı 20 dakikalık video analizde Ukrayna ordusu saflarındaki durumu değerlendiren Röpcke, bölgedeki durumun Kiev için çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını vurgulayan Röpcke, "Genel olarak Ukrayna için çok tehlikeli bir durum oluştu. Ukrayna ordusunun mevzilerini giderek daha hızlı bir şekilde kaybettiği aşikar" ifadelerini kullandı.Rusya'nın hava bombaları gibi önemli bir avantaja sahip olduğunu ve bu bombaları etkili biçimde kullandığını kaydeden Alman gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür mühimmat karşısında çaresiz olduğuna dikkat çekti.Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, son olarak bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, DHC'nin İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyururken, son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rusyadan-zelenskiyin-sikiyonetim-ve-seferberligi-uzatma-kararina-tepki-1086134434.html
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086136257_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_e6951f410d7ffe9b896af9c6408c2048.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, alman, gazeteci, bild, bild gazetesi, donbass
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, alman, gazeteci, bild, bild gazetesi, donbass

'Ukraynalı askerler mevzilerini hızla terk edip geri çekiliyor'

15:14 23.07.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке под Артемовском. Архивное фото
Украинские солдаты на танке под Артемовском. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki durumunun kötü olduğunu yansıtan Batı basınındaki haberlere bir yenisi daha eklendi.
Alman gazeteci Julian Röpcke, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını söyledi.

Bild için hazırladığı 20 dakikalık video analizde Ukrayna ordusu saflarındaki durumu değerlendiren Röpcke, bölgedeki durumun Kiev için çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını vurgulayan Röpcke, "Genel olarak Ukrayna için çok tehlikeli bir durum oluştu. Ukrayna ordusunun mevzilerini giderek daha hızlı bir şekilde kaybettiği aşikar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hava bombaları gibi önemli bir avantaja sahip olduğunu ve bu bombaları etkili biçimde kullandığını kaydeden Alman gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür mühimmat karşısında çaresiz olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, son olarak bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, DHC'nin İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyururken, son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirilmişti.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
Ukrayna krizi
Rusya'dan Zelenskiy'in sıkıyönetim ve seferberliği uzatma kararına tepki
13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала