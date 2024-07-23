'Ukraynalı askerler mevzilerini hızla terk edip geri çekiliyor'
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке под Артемовском. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki durumunun kötü olduğunu yansıtan Batı basınındaki haberlere bir yenisi daha eklendi.
Alman gazeteci Julian Röpcke, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını söyledi.
Bild için hazırladığı 20 dakikalık video analizde Ukrayna ordusu saflarındaki durumu değerlendiren Röpcke, bölgedeki durumun Kiev için çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.
Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını vurgulayan Röpcke, "Genel olarak Ukrayna için çok tehlikeli bir durum oluştu. Ukrayna ordusunun mevzilerini giderek daha hızlı bir şekilde kaybettiği aşikar" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın hava bombaları gibi önemli bir avantaja sahip olduğunu ve bu bombaları etkili biçimde kullandığını kaydeden Alman gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür mühimmat karşısında çaresiz olduğuna dikkat çekti.
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, son olarak bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, DHC'nin İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyururken, son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirilmişti.
Bild için hazırladığı 20 dakikalık video analizde Ukrayna ordusu saflarındaki durumu değerlendiren Röpcke, bölgedeki durumun Kiev için çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.
Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk etmeye ve aktif olarak geri çekilmeye başladığını vurgulayan Röpcke, "Genel olarak Ukrayna için çok tehlikeli bir durum oluştu. Ukrayna ordusunun mevzilerini giderek daha hızlı bir şekilde kaybettiği aşikar" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın hava bombaları gibi önemli bir avantaja sahip olduğunu ve bu bombaları etkili biçimde kullandığını kaydeden Alman gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür mühimmat karşısında çaresiz olduğuna dikkat çekti.
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, son olarak bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, DHC'nin İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyururken, son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirilmişti.