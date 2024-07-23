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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/turkiye-israilin-unrwayi-teror-orgutu-ilan-etme-cabalari-kabul-edilemez-1086139151.html
Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez
Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:02+0300
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israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
israil
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filistin
israil-filistin sorunu
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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Söz konusu açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi.1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez

16:02 23.07.2024
© AA / Ali Hassan Jadallah1949 yılında kurulan UNRWA, Filistinli mültecilere sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve koruma alanlarında destek veriyor.
1949 yılında kurulan UNRWA, Filistinli mültecilere sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve koruma alanlarında destek veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Ali Hassan Jadallah
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi.
1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:

"Gazze’deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail’in, UNRWA’yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez.

Türkiye, UNRWA’ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA’ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve ajansa destek vermeye davet ediyoruz.

İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
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