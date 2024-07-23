https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/turkiye-israilin-unrwayi-teror-orgutu-ilan-etme-cabalari-kabul-edilemez-1086139151.html

Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez

Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T16:02+0300

2024-07-23T16:02+0300

2024-07-23T16:02+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

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Söz konusu açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi.1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.

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