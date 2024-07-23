https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/turkiye-israilin-unrwayi-teror-orgutu-ilan-etme-cabalari-kabul-edilemez-1086139151.html
Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez
Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:02+0300
2024-07-23T16:02+0300
2024-07-23T16:02+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101740/44/1017404466_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_dd7bfe2077e8648bdc396374b143d5d6.jpg
Söz konusu açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi.1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101740/44/1017404466_36:0:988:714_1920x0_80_0_0_3fb79edce41cb35525526523d024621d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
Türkiye: İsrail'in, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan etme çabaları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi.
1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
"Gazze’deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail’in, UNRWA’yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez.
Türkiye, UNRWA’ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA’ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve ajansa destek vermeye davet ediyoruz.
İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.