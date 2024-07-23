https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/tum-ulkeyi-ele-gecirmislerdi1976dan-beri-ilk-defa-bush-clinton-veya-biden-soyadli-biri-aday-degil-1086124109.html
Tüm ülkeyi ele geçirmişlerdi:1976'dan beri ilk defa Bush, Clinton veya Biden soyadlı biri aday değil
Tüm ülkeyi ele geçirmişlerdi:1976'dan beri ilk defa Bush, Clinton veya Biden soyadlı biri aday değil
Sputnik Türkiye
ABD'de 1976 yılından beri ilk defa Biden, Bush veya Clinton ailesinden biri başkan veya başkan yardımcılığına aday olmayacak. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T09:34+0300
2024-07-23T09:34+0300
2024-07-23T09:34+0300
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ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi, ülkede neredeyse 50 yıllık bir geleneği sona erdirdi. CBS News’e göre, 2024 seçimlerinde, 1976’dan bu yana ilk kez Bush, Clinton veya Biden ailelerinden biri başkanlığa veya başkan yardımcılığına aday olmayacak.1980’de Ronald Reagan ve yardımcısı George H.W. Bush’un kazanmasından bu yana, 3 aile her seçimde yer aldı. Bill Clinton, 1992 ve 1996’da başkan olurken, George W. Bush 2000 ve 2004 seçimlerini kazandı. 2008 ve 2012’de Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden seçildi. 2016’da Hillary Clinton, 2020’de ise Joe Biden aday oldu.Seçimlerde Bush, Clinton veya Biden'ın yer aldığı tarihler:Biden, artan gafları ve ilk canlı yayın performansının etkisiz bulunmasının ardından adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Pazar günü yaptığı açıklamada, “Partimin ve ülkemin çıkarları için adaylıktan çekilmenin en iyisi olduğunu düşünüyorum” dedi.Biden, adaylıktan çekilirken yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı. Harris’in muhtemel başkan yardımcısı adayları arasında Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Kentucky Valisi Andy Beshear bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/resmen-baskan-adayi-olmak-icin-yeterli-delege-destegi-alan-harristen-demokratlara-tesekkur-1086123901.html
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joe biden, george bush, george h. w. bush, george w. bush, bill clinton, hillary clinton, chelsea clinton, abd, donald trump, seçim
Tüm ülkeyi ele geçirmişlerdi:1976'dan beri ilk defa Bush, Clinton veya Biden soyadlı biri aday değil
ABD'de 1976 yılından beri ilk defa Biden, Bush veya Clinton ailesinden biri başkan veya başkan yardımcılığına aday olmayacak.
ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi, ülkede neredeyse 50 yıllık bir geleneği sona erdirdi. CBS News’e göre, 2024 seçimlerinde, 1976’dan bu yana ilk kez Bush, Clinton veya Biden ailelerinden biri başkanlığa veya başkan yardımcılığına aday olmayacak.
1980’de Ronald Reagan ve yardımcısı George H.W. Bush’un kazanmasından bu yana, 3 aile her seçimde yer aldı. Bill Clinton, 1992 ve 1996’da başkan olurken, George W. Bush 2000 ve 2004 seçimlerini kazandı. 2008 ve 2012’de Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden seçildi. 2016’da Hillary Clinton, 2020’de ise Joe Biden aday oldu.
Seçimlerde Bush, Clinton veya Biden'ın yer aldığı tarihler:
1980: Başkan adayı Ronald Reagan, başkan yardımcısı adayı George H.W. Bush
1984: Başkan adayı Ronald Reagan, başkan yardımcısı adayı George H.W. Bush
1988: Başkan adayı George H.W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dan Quayle,
1992: Başkan adayı Bill Clinton, başkan yardımcısı adayı Al Gore; başkan adayı George H.W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dan Quayle
1996: Başkan adayı Bill Clinton, başkan yardımcısı adayı Al Gore
2000: Başkan adayı George W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dick Cheney
2004: Başkan adayı George W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dick Cheney
2008: Başkan adayı Barack Obama, başkan yardımcısı adayı Joe Biden
2012: Başkan adayı Barack Obama, başkan yardımcısı adayı Joe Biden
2016: Başkan adayı Hillary Clinton, başkan yardımcısı adayı Tim Kaine
2020: Başkan adayı Joe Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris
Biden, artan gafları ve ilk canlı yayın performansının etkisiz bulunmasının ardından adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Pazar günü yaptığı açıklamada, “Partimin ve ülkemin çıkarları için adaylıktan çekilmenin en iyisi olduğunu düşünüyorum” dedi.
Biden, adaylıktan çekilirken yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı. Harris’in muhtemel başkan yardımcısı adayları arasında Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Kentucky Valisi Andy Beshear bulunuyor.