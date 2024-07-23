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Tüm aileyi 'gürültü yaptığı için' pompalı tüfekle katleden 73 yaşındaki adamın cezası belli oldu
Tüm aileyi 'gürültü yaptığı için' pompalı tüfekle katleden 73 yaşındaki adamın cezası belli oldu
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Ankara'da üst katta oturan komşusunun çocuklarının ses yaptığı için evdeki 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 73 yaşındaki sanık Tahsin Ünsür için... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T11:13+0300
2024-07-23T11:13+0300
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Ankara'da üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızarak evdeki 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren 73 yaşındaki sanık Tahsin Ünsür hakkında mütalaa açıklandı. Ünsür için 4'ü ağırlaştırılmış 5 müebbet hapis cezası talep edildi.'Çocuklar sürekli gürültü yapıyorlardı' Üst kat komşusunun çocuklarını tüfekle öldüren sanık Ünser, “Olayın meydana geldiği apartmanın ilk katında oturuyordum, ölenler Hamdi ve eşi sağdan soldan çöp hurda malzemeleri toplayıp çuvallar halinde benim evimin etrafına yığıyorlardı. Zaten bu çöpler nedeniyle benim eşim rahatsız oldu, böbreklerini kaybetti, sonrasında da vefat etti. Tek başıma yaşamaya başladım, benim başka kimsem de yoktur. Ölenler Hamdi ve eşinin çocukları sürekli olarak gürültü yapıyorlardı, gece geç saatlere kadar gürültü bitmiyordu. Büyük yaşta olmalarına rağmen evde top oynuyorlardı. Evin içerisinde sürekli misket ile oynama sesi geliyordu, ben uyku uyuyamaz olmadım, 3-4 kez polise zabıtaya şikayette bulundum, buna bütün apartman sakinleri şahittir. Ben ne yaptımsa bunun önüne geçemedim, evi zaten borç almıştım, evi de satamadım” diye konuştu.'Tüfekte 13 tane domuz kurşunu vardı, doluydu, Hamdi’yi vurdum'Olayın yaşandığı gün gürültü olduğunu bu nedenle komşularını arayarak rahatsız olduğunu söylediğini iddia eden Ünser, “'Bir daha beni rahatsız etme' diye karşılık verdi. Elime tüfeği aldım, uyarmak için evine gittim. Kapıyı Hamdi açtı, hala içeride çocuklar topla oynuyordu. Bu durumu söyledim, bana ‘onlar çocuk’ dedi. Ben de 16-17 yaşında çocuk mu olur dedim, sonra Hamdi’nin annesi elime sarıldı. Tüfekte 13 tane domuz kurşunu vardı, doluydu Hamdi’yi vurdum, Sunay kapıya dayandı, çocuklar içeri kaçtılar, sonrasında fişek doldurdum. Sunay'a ateş ettim. Gerisini de hatırlamıyorum, Çocukları vurduğumu hatırlamıyorum. İş buraya kadar geldi” dedi.Sanık beyanının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazır bulunduğunu söyleyerek, söz verdi.'Bizi kurtarın şeklinde bir bağırma sesi duydum'Tanık V.P. olay öncesinde sanık Ünser’in gürültü nedeniyle birçok kez şikayette bulunduğunu söyleyerek, “Çocuklardan dolayı gürültü olduğunu ancak anne ve babalarının onları susturduklarını biliyorum. Çalıştığım için fazlaca bir husus bilmiyorum, olay günü saat 00.00 sıralarında tüfek sesi duydum, önce dışarıdan geldiğini düşündüm, sonra apartmanın içinden geldiğini anladım. Bu arada bizi kurtarın şeklinde bir bağırma sesi duydum, peşinden yine tüfek sesi geldi. Bu kez evimin kapısını açıp dışarıya doğru baktığımda apartmanın dış kapısının girişinde sanığın elinde tüfek olduğu halde beklemekte olduğunu gördüm. Bir el daha tüfek sesi duyunca korkup içeriye girdim, olayın gerçekleşme şeklini görmedim” ifadelerine yer verdi.'Sıra bize geliyor şeklinde çocuk sesi duydum'Dinlenen diğer tanık İ.A. olayın meydana geldiği apartmanın karşısındaki apartman dairesinde oturduğunu söyleyerek, “Tüfek sesi olduğunu anladığım bir ses duydum. Önce tır dorsesinin sesine benzettim sonrasında 'sıra bize geliyor' şeklinde çocuk sesi duydum. Bu kez sesin geldiği yöne baktığımda balkonda 2 tane çocuğun olduğunu bir kişinin elinde tüfek ile balkona geldiğini, sırayla çocuklara ateş ettiğini, birinci ateş sonrasında tüfeğe tekrar fişek doldurduğunu, ateşe devam ettiğini gördüm. 112'yi arayarak ihbarda bulundum. Sanığı ve ölenleri tanımamaktayım, aralarındaki meselenin ne olduğunu bilmemekteyim” beyanında bulundu.
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Tüm aileyi 'gürültü yaptığı için' pompalı tüfekle katleden 73 yaşındaki adamın cezası belli oldu

11:13 23.07.2024
© AA / Burak Milli Pompalı tüfek
Pompalı tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Burak Milli
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Ankara'da üst katta oturan komşusunun çocuklarının ses yaptığı için evdeki 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 73 yaşındaki sanık Tahsin Ünsür için karar açıklandı.
Ankara'da üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızarak evdeki 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren 73 yaşındaki sanık Tahsin Ünsür hakkında mütalaa açıklandı. Ünsür için 4'ü ağırlaştırılmış 5 müebbet hapis cezası talep edildi.

'Çocuklar sürekli gürültü yapıyorlardı'

Üst kat komşusunun çocuklarını tüfekle öldüren sanık Ünser, “Olayın meydana geldiği apartmanın ilk katında oturuyordum, ölenler Hamdi ve eşi sağdan soldan çöp hurda malzemeleri toplayıp çuvallar halinde benim evimin etrafına yığıyorlardı. Zaten bu çöpler nedeniyle benim eşim rahatsız oldu, böbreklerini kaybetti, sonrasında da vefat etti. Tek başıma yaşamaya başladım, benim başka kimsem de yoktur. Ölenler Hamdi ve eşinin çocukları sürekli olarak gürültü yapıyorlardı, gece geç saatlere kadar gürültü bitmiyordu. Büyük yaşta olmalarına rağmen evde top oynuyorlardı. Evin içerisinde sürekli misket ile oynama sesi geliyordu, ben uyku uyuyamaz olmadım, 3-4 kez polise zabıtaya şikayette bulundum, buna bütün apartman sakinleri şahittir. Ben ne yaptımsa bunun önüne geçemedim, evi zaten borç almıştım, evi de satamadım” diye konuştu.

'Tüfekte 13 tane domuz kurşunu vardı, doluydu, Hamdi’yi vurdum'

Olayın yaşandığı gün gürültü olduğunu bu nedenle komşularını arayarak rahatsız olduğunu söylediğini iddia eden Ünser, “'Bir daha beni rahatsız etme' diye karşılık verdi. Elime tüfeği aldım, uyarmak için evine gittim. Kapıyı Hamdi açtı, hala içeride çocuklar topla oynuyordu. Bu durumu söyledim, bana ‘onlar çocuk’ dedi. Ben de 16-17 yaşında çocuk mu olur dedim, sonra Hamdi’nin annesi elime sarıldı. Tüfekte 13 tane domuz kurşunu vardı, doluydu Hamdi’yi vurdum, Sunay kapıya dayandı, çocuklar içeri kaçtılar, sonrasında fişek doldurdum. Sunay'a ateş ettim. Gerisini de hatırlamıyorum, Çocukları vurduğumu hatırlamıyorum. İş buraya kadar geldi” dedi.
Sanık beyanının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazır bulunduğunu söyleyerek, söz verdi.

'Bizi kurtarın şeklinde bir bağırma sesi duydum'

Tanık V.P. olay öncesinde sanık Ünser’in gürültü nedeniyle birçok kez şikayette bulunduğunu söyleyerek, “Çocuklardan dolayı gürültü olduğunu ancak anne ve babalarının onları susturduklarını biliyorum. Çalıştığım için fazlaca bir husus bilmiyorum, olay günü saat 00.00 sıralarında tüfek sesi duydum, önce dışarıdan geldiğini düşündüm, sonra apartmanın içinden geldiğini anladım. Bu arada bizi kurtarın şeklinde bir bağırma sesi duydum, peşinden yine tüfek sesi geldi. Bu kez evimin kapısını açıp dışarıya doğru baktığımda apartmanın dış kapısının girişinde sanığın elinde tüfek olduğu halde beklemekte olduğunu gördüm. Bir el daha tüfek sesi duyunca korkup içeriye girdim, olayın gerçekleşme şeklini görmedim” ifadelerine yer verdi.

'Sıra bize geliyor şeklinde çocuk sesi duydum'

Dinlenen diğer tanık İ.A. olayın meydana geldiği apartmanın karşısındaki apartman dairesinde oturduğunu söyleyerek, “Tüfek sesi olduğunu anladığım bir ses duydum. Önce tır dorsesinin sesine benzettim sonrasında 'sıra bize geliyor' şeklinde çocuk sesi duydum. Bu kez sesin geldiği yöne baktığımda balkonda 2 tane çocuğun olduğunu bir kişinin elinde tüfek ile balkona geldiğini, sırayla çocuklara ateş ettiğini, birinci ateş sonrasında tüfeğe tekrar fişek doldurduğunu, ateşe devam ettiğini gördüm. 112'yi arayarak ihbarda bulundum. Sanığı ve ölenleri tanımamaktayım, aralarındaki meselenin ne olduğunu bilmemekteyim” beyanında bulundu.
İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış
17 Temmuz, 11:15
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