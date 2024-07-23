https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trumptan-gizli-servisi-direktorunun-istifasina-yorum-demokrasi-icin-kursun-yemek-zorunda-kaldim-1086145778.html
Trump'tan Gizli Servisi Direktörü’nün istifasına yorum: ‘Demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım’
Trump'tan Gizli Servisi Direktörü’nün istifasına yorum: ‘Demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım’
Sputnik Türkiye
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin engellenememesinin ardından istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:31+0300
2024-07-23T19:31+0300
2024-07-23T19:31+0300
dünya
abd
donald trump
kimberly cheatle
abd gizli servis
istifa
joe biden
kamala harris
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu. Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı” dedi.Trump, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef alarak, "Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abd-gizli-servis-direktoru-kimberly-cheatle-istifa-etti-1086142456.html
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abd, donald trump, kimberly cheatle , abd gizli servis, istifa, joe biden, kamala harris
abd, donald trump, kimberly cheatle , abd gizli servis, istifa, joe biden, kamala harris
Trump'tan Gizli Servisi Direktörü’nün istifasına yorum: ‘Demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım’
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin engellenememesinin ardından istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu. Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı” dedi.
Trump, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef alarak, "Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu” dedi.