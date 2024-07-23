https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trumptan-gizli-servisi-direktorunun-istifasina-yorum-demokrasi-icin-kursun-yemek-zorunda-kaldim-1086145778.html

Trump'tan Gizli Servisi Direktörü’nün istifasına yorum: ‘Demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım’

Trump'tan Gizli Servisi Direktörü’nün istifasına yorum: ‘Demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım’

Sputnik Türkiye

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin engellenememesinin ardından istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T19:31+0300

2024-07-23T19:31+0300

2024-07-23T19:31+0300

dünya

abd

donald trump

kimberly cheatle

abd gizli servis

istifa

joe biden

kamala harris

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu. Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı” dedi.Trump, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef alarak, "Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abd-gizli-servis-direktoru-kimberly-cheatle-istifa-etti-1086142456.html

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abd, donald trump, kimberly cheatle , abd gizli servis, istifa, joe biden, kamala harris