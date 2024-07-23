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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trump-bidena-karsi-darbe-yapildigini-iddia-etti-1086131379.html
Trump, Biden'a karşı darbe yapıldığını iddia etti
Trump, Biden'a karşı darbe yapıldığını iddia etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesine ilişkin kararının ardından başkan Yardımcısı Kamala Harris’e... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:27+0300
2024-07-23T12:28+0300
dünya
abd
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
joe biden
donald trump
j.d. vance
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abd demokrat parti
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Başkan olarak seçilmesi halinde yardımcısı olarak seçtiği Senatör James David Vance (JD Vance) ile birlikte Fox News kanalına röportaj veren Donald Trump, gazetecinin Demokrat Parti içerisinde Biden ile ilgili durumda bir darbeden bahsetmenin mümkün olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna “Bir nevi, evet” yanıtını verdi.ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi’ne vurguBaşkan yardımcısı olarak seçtiği Vance de soruya olumlu yanıt verirken, Senatör, “Eğer Biden başkanlığa aday olamıyorsa, başkanlık görevini yapamıyorsa ve bu işi yapamadığı için onu görevden almak istiyorlarsa, bunu Demokratlar için siyasi açıdan en avantajlı şekilde yapmak yerine, Anayasa'nın 25. Ek Maddesini devreye sokabilirlerdi” ifadelerini kullandı.ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi uyarınca, Başkan Yardımcısı ve Kabine, Başkan'ın görevine devam edemeyeceğini ilan etme ve onu istifaya zorlama yetkisine sahip.Demokratlar, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçimi kazanma ihtimallerinin arttığı görüşündeABD'de yapılan bir ankete göre, Demokratların neredeyse yarısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ile 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimini kazanma ihtimallerinin arttığını düşünüyor.Ankete katılan Demokratların yüzde 45'i Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump'ı yenme ihtimalinin arttığını düşünüyor.Ankete katılan Demokrat partililerin yüzde 83'ü, Biden'ın çekilmesini onaylarken, yüzde 17'si tam tersini düşünüyor.Demokratların yüzde 79'u Kamala Harris'in aday olmasını desteklerken, yüzde 21'lik kesim farklı bir aday olması gerektiğini düşünüyor.Başkan Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek desteğini belirtmişti.Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.Demokratların başkan adayı seçiminde Biden’ın yerine geçen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden’ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.Biden’ın kararında geciktiğini ima ederek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal, “Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddia edilmişti.
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abd, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden, donald trump, j.d. vance, james david vance, darbe, abd demokrat parti

Trump, Biden'a karşı darbe yapıldığını iddia etti

12:27 23.07.2024 (güncellendi: 12:28 23.07.2024)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump ve Senatör JD Vance
Donald Trump ve Senatör JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesine ilişkin kararının ardından başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek vereceğini duyuran Demokratlar, bu karar sonrası seçimi kazanma ihtimallerinin arttığı görüşünde birleşirken, Trump, parti içerisinde Biden’a karşı darbe yapıldığı iddiasında bulundu.
Başkan olarak seçilmesi halinde yardımcısı olarak seçtiği Senatör James David Vance (JD Vance) ile birlikte Fox News kanalına röportaj veren Donald Trump, gazetecinin Demokrat Parti içerisinde Biden ile ilgili durumda bir darbeden bahsetmenin mümkün olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna “Bir nevi, evet” yanıtını verdi.

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi’ne vurgu

Başkan yardımcısı olarak seçtiği Vance de soruya olumlu yanıt verirken, Senatör, “Eğer Biden başkanlığa aday olamıyorsa, başkanlık görevini yapamıyorsa ve bu işi yapamadığı için onu görevden almak istiyorlarsa, bunu Demokratlar için siyasi açıdan en avantajlı şekilde yapmak yerine, Anayasa'nın 25. Ek Maddesini devreye sokabilirlerdi” ifadelerini kullandı.
ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi uyarınca, Başkan Yardımcısı ve Kabine, Başkan'ın görevine devam edemeyeceğini ilan etme ve onu istifaya zorlama yetkisine sahip.

Demokratlar, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçimi kazanma ihtimallerinin arttığı görüşünde

ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokratların neredeyse yarısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ile 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimini kazanma ihtimallerinin arttığını düşünüyor.
Ankete katılan Demokratların yüzde 45'i Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump'ı yenme ihtimalinin arttığını düşünüyor.
Ankete katılan Demokrat partililerin yüzde 83'ü, Biden'ın çekilmesini onaylarken, yüzde 17'si tam tersini düşünüyor.
Demokratların yüzde 79'u Kamala Harris'in aday olmasını desteklerken, yüzde 21'lik kesim farklı bir aday olması gerektiğini düşünüyor.
Başkan Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek desteğini belirtmişti.
Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.
Demokratların başkan adayı seçiminde Biden’ın yerine geçen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden’ın bir dönemlik başkanlığı boyunca iki dönem görev yapan çoğu başkandan daha fazla başarı mirası bıraktığını savundu.
Biden’ın kararında geciktiğini ima ederek Demokratlar arasındaki karamsar tabloyu yazıya döken ABD’li gazete The Wall Street Journal,Seçmenler bocalayan Başkan'ın çok yaşlı olduğunu düşünse de müttefikleri onu görmezden geldi, danışmanları yeteneklerini savundu, Demokrat Parti yetkilileri de diğer adayları saf dışı bıraktı” ifadelerini kullanmıştı.
Adaylıktan çekilme konusunda daha önce bocalayan Biden’ın, 1981'den beri kendisine danışmanlık yapan ve Washington Post tarafından Biden’ın ‘vicdanı, alter egosu ve beyni’ olarak tanımlanan danışmanı Mike Donilon ile bir araya geldiği, bu görüşme sonrası çekilme kararı aldığı iddia edilmişti.
Kamala Harris ve Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Doç. Dr. Orallı: Amerikan seçim sistemi, Amerikan hegemonyasının da sorgulanmasına neden olacak
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