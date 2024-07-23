https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/tffden-yabanci-kurali-sonrasi-bir-hamle-daha-mavi-kart-uygulamasi-kalkiyor-1086122735.html
TFF'den yabancı kuralı sonrası bir hamle daha: 'Mavi Kart' uygulaması kalkıyor
TFF'den yabancı kuralı sonrası bir hamle daha: 'Mavi Kart' uygulaması kalkıyor
Sputnik Türkiye
TFF'den peş peşe yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Yabancı kuralını değiştirip mevcut sayıyı 14'e yükselten TFF, geçtiğimiz yıllarda Türk futboluna dahil... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T07:26+0300
2024-07-23T07:26+0300
2024-07-23T07:26+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
kerem demirbay
spor
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Yabancı sınırını genişletmesinin ardından 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar veren TFF kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.Yeni yabancı kuralıyla birlikte Bahtiyar Zaynutdinov ve Kerem Demirbay gibi isimler, bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek.Takımlar yeni̇ planlama yapmak zorundaTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleşen toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikliğe gidildiğini açıkladı. Alınan karar göre Süper Lig’de yabancı sayısı yeni sezonda 14 olacak. Ortaya çıkan yeni kural sonrası takımlar transfer politikalarında yeni hamleler yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/prof-dr-tuysuz-uyardi-iki-bolgeye-dikkat-asiri-sicaklar-depremi-tetikler-mi-1086122389.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), kerem demirbay
türkiye futbol federasyonu (tff), kerem demirbay
TFF'den yabancı kuralı sonrası bir hamle daha: 'Mavi Kart' uygulaması kalkıyor
TFF'den peş peşe yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Yabancı kuralını değiştirip mevcut sayıyı 14'e yükselten TFF, geçtiğimiz yıllarda Türk futboluna dahil olan 'mavi kart' ayrılacağını tamamen kaldırıyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Yabancı sınırını genişletmesinin ardından 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar veren TFF kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
Yeni yabancı kuralıyla birlikte Bahtiyar Zaynutdinov ve Kerem Demirbay gibi isimler, bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek.
Takımlar yeni̇ planlama yapmak zorunda
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleşen toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikliğe gidildiğini açıkladı. Alınan karar göre Süper Lig’de yabancı sayısı yeni sezonda 14 olacak. Ortaya çıkan yeni kural sonrası takımlar transfer politikalarında yeni hamleler yapacak.