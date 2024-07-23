https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/prof-dr-tuysuz-uyardi-iki-bolgeye-dikkat-asiri-sicaklar-depremi-tetikler-mi-1086122389.html

Prof. Dr. Tüysüz uyardı: Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?

Prof. Dr. Tüysüz uyardı: Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?

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Son olarak dün Çanakkale 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılırken akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?" sorusu geldi. Marmara, Bingöl Yedisu gibi... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T07:14+0300

2024-07-23T07:14+0300

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Türkiye bu yaz sıcak havalarla kavruluyor. Özellikle Temmuz ayıyla birlikte etkisini artıran aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da nem oranı zaman zaman yüzde 100'e ulaşırken, vatandaşlar nefes almakta bile zorlanıyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde yurt genelinde yaşanan peş peşe depremler de dikkat çekiyor. Son olarak dün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan depremler sonrası akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" soruları geldi.Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, Habertürk'ten Mesut Yar'ın sorularına şu yanıtı verdi:'Olağan dışı bi̇r durum yok''Aşırı sıcaklar depremi̇ teti̇klemez''Bu tür depremler devam edecekti̇r''Marmara ve Bi̇ngöl Yedi̇su'ya di̇kkat'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uefadan-hakem-abdulkadir-bitigene-gorev-1086122048.html

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