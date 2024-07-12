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Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin yüzde 67.4’ü sosyal medyayı kullanıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin yüzde 67.4’ü sosyal medyayı kullanıyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 86.5'inin internet, 67.4'ünün sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 93.8'inin mobil... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T20:09+0300
2024-07-12T20:09+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
cep telefonu
internet
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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater kuruluşlarınca hazırlanan Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'nun nisan ayı verilerini değerlendirdi.Dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024'te yüzde 69'u aştığını aktaran Uraloğlu, bu yıl itibarıyla dünya çapında 5.65 milyar insanın cep telefonu kullandığını ifade etti.Uraloğlu, geçen yıl tekil mobil kullanıcı sayısının yüzde 2.4 artış göstererek 133 milyona ulaştığı bildirdi.Dünya genelinde internet kullanımının büyük artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 67.1'inin yani 5.44 milyar insanın çevrim içi olduğunu belirtti.Uraloğlu, küresel internet kullanıcı sayısının geçen yıla göre yüzde 3.4 arttığına dikkati çekti. Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yüzde 35'e yakın arttığını ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcı geldiğini aktaran Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1.7 milyar, 2018'de 3.46 milyar olan kullanıcı sayısı nisanda bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artışla 5.07 milyara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye, interneti benimseme oranında 36. sırada'Türkiye'nin nüfusa göre interneti benimseme oranında yüzde 86.5'le 36. sırada bulunduğunu bildiren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:'Sosyal medyada arkadaşlar takip ediliyor'Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı da 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını bildirerek, "Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Türkiye, dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranında diğer ülkelere göre yüzde 11.7'yle 49. sırada bulunuyor" ifadesini kullandı.Dünya genelinde her hafta çevrim içi satın alım yapan internet kullanıcılarının oranına bakıldığında, Türkiye'nin yüzde 64.6'le 3. sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
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abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, cep telefonu, internet, internet
abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, cep telefonu, internet, internet

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin yüzde 67.4’ü sosyal medyayı kullanıyor

20:09 12.07.2024
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Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 86.5'inin internet, 67.4'ünün sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 93.8'inin mobil bağlantı sahibi olduğunu bildirdi.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater kuruluşlarınca hazırlanan Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'nun nisan ayı verilerini değerlendirdi.
Dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024'te yüzde 69'u aştığını aktaran Uraloğlu, bu yıl itibarıyla dünya çapında 5.65 milyar insanın cep telefonu kullandığını ifade etti.
Uraloğlu, geçen yıl tekil mobil kullanıcı sayısının yüzde 2.4 artış göstererek 133 milyona ulaştığı bildirdi.
Dünya genelinde internet kullanımının büyük artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 67.1'inin yani 5.44 milyar insanın çevrim içi olduğunu belirtti.
Uraloğlu, küresel internet kullanıcı sayısının geçen yıla göre yüzde 3.4 arttığına dikkati çekti. Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yüzde 35'e yakın arttığını ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcı geldiğini aktaran Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1.7 milyar, 2018'de 3.46 milyar olan kullanıcı sayısı nisanda bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artışla 5.07 milyara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye, interneti benimseme oranında 36. sırada'

Türkiye'nin nüfusa göre interneti benimseme oranında yüzde 86.5'le 36. sırada bulunduğunu bildiren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz internette geçirilen süreye bakıldığında, günde 7 saat 6 dakikayla dünyada 19. sırada yer alıyor. Nüfusumuzun yüzde 86.5'i internet, yüzde 67.4'ü sosyal medya kullanıcısıyken, yüzde 93.8'i mobil bağlantı sahibi. Rapora göre, hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37.66 megabit, sabit internet ortalama indirme hızı da 41.90 megabit. Türkiye'de internet kullanımının başlıca nedenleri, bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ile aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak olarak belirlendi."

'Sosyal medyada arkadaşlar takip ediliyor'

Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı da 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını bildirerek, "Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Türkiye, dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranında diğer ülkelere göre yüzde 11.7'yle 49. sırada bulunuyor" ifadesini kullandı.
Dünya genelinde her hafta çevrim içi satın alım yapan internet kullanıcılarının oranına bakıldığında, Türkiye'nin yüzde 64.6'le 3. sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ücretsiz teslimat, kolay iade politikası, kuponlar ve indirimler, hızlı ve kolay ödeme ile müşteri yorumları gibi etkenler vatandaşların çevrim içi alışverişe yönelmesinde en önemli tercih sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni marka, ürün ve hizmetleri keşfeden kullanıcılar incelendiğinde yüzde 36.8'inin sosyal medya reklamları aracılığıyla bu markaları keşfettiği belirlendi. Bu sıralamayı, arama motorları, televizyon ve uygulama reklamları ile marka veya ürünlerin internet siteleri takip etti."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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