https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-uraloglu-acikladi-turkiyenin-yuzde-674u-sosyal-medyayi-kullaniyor-1085808226.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin yüzde 67.4’ü sosyal medyayı kullanıyor

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin yüzde 67.4’ü sosyal medyayı kullanıyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 86.5'inin internet, 67.4'ünün sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 93.8'inin mobil... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T20:09+0300

2024-07-12T20:09+0300

2024-07-12T20:09+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

cep telefonu

internet

internet

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater kuruluşlarınca hazırlanan Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'nun nisan ayı verilerini değerlendirdi.Dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024'te yüzde 69'u aştığını aktaran Uraloğlu, bu yıl itibarıyla dünya çapında 5.65 milyar insanın cep telefonu kullandığını ifade etti.Uraloğlu, geçen yıl tekil mobil kullanıcı sayısının yüzde 2.4 artış göstererek 133 milyona ulaştığı bildirdi.Dünya genelinde internet kullanımının büyük artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 67.1'inin yani 5.44 milyar insanın çevrim içi olduğunu belirtti.Uraloğlu, küresel internet kullanıcı sayısının geçen yıla göre yüzde 3.4 arttığına dikkati çekti. Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yüzde 35'e yakın arttığını ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcı geldiğini aktaran Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1.7 milyar, 2018'de 3.46 milyar olan kullanıcı sayısı nisanda bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artışla 5.07 milyara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye, interneti benimseme oranında 36. sırada'Türkiye'nin nüfusa göre interneti benimseme oranında yüzde 86.5'le 36. sırada bulunduğunu bildiren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:'Sosyal medyada arkadaşlar takip ediliyor'Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı da 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını bildirerek, "Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Türkiye, dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranında diğer ülkelere göre yüzde 11.7'yle 49. sırada bulunuyor" ifadesini kullandı.Dünya genelinde her hafta çevrim içi satın alım yapan internet kullanıcılarının oranına bakıldığında, Türkiye'nin yüzde 64.6'le 3. sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

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abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, cep telefonu, internet, internet