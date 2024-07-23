https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sempazelerin-de-insanlar-gibi-iletisim-kurdugu-ve-birbirlerinin-sozunu-kestigi-ortaya-cikti--1086131847.html
Şempanzelerin de insanlar gibi iletişim kurduğu ve birbirlerinin sözünü kestiği ortaya çıktı
Şempanzelerin de insanlar gibi iletişim kurduğu ve birbirlerinin sözünü kestiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yaban şempanzeleri, insanlar gibi hızlı ve sıra alarak sohbet ediyor; konuşma sıralarını almak için bir saniyenin küçük bir kısmını bekliyorlar. Bu hayvanlar... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:37+0300
2024-07-23T12:37+0300
2024-07-23T12:39+0300
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Bilim insanları, şempanzelerin bilgi alışverişi yaparken hızlı cevaplar verdiklerini ve bazen birbirlerinin sözünü kestiklerini tespit etti. Bu bulgu, konuşmaların yapısında insanlarla derin evrimsel benzerlikler olduğunu gösteriyor.Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, Uganda ve Tanzanya ormanlarındaki beş vahşi şempanze topluluğunda 250’den fazla hayvan gözlemlendi. Araştırmacılar, şempanzelerin insanlar gibi hızlı ve sırayla konuştuklarını, konuşma sırasının kendilerine gelmesi için beklediklerini belirtti. Şempanzeler, bilgi alışverişi sırasında 'hızlı tempolu dönüşler' yaparken zaman zaman da birbirlerinin sözünü kesiyor.Jest ve mimikleri de kullanıyorlarProfesör Cat Hobaiter, şempanzelerin konuşmalarında hızlı sıra almanın insan diyaloğunun ayırt edici bir özelliği olduğuna işaret etti. İnsanlar, 200 milisaniye aralıklarla konuşurken, şempanzeler biraz daha uzun aralıklarla iletişim kuruyor. Hobaiter, ayrıca şempazelerin jest ve mimiklerini de kullandıklarını kaydetti.Bu araştırma, şempanzelerin jestlerinin şiddetli çatışmalardan kaçınmalarına ve birbirleriyle daha iyi koordine olmalarına olanak tanıdığını gösteriyor. Ayrıca, bu jestlerin şempanzelerin sosyal yapılarını ve topluluk içindeki etkileşimlerini anlamada önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/maymunlarin-duygu-ve-hafizalari-mercek-altinda-onlar-da-hatirliyor-taniyor-ve-ozluyor-1080228763.html
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maymun, insan, iletişim, iletişim, bilim, uzman
maymun, insan, iletişim, iletişim, bilim, uzman
Şempanzelerin de insanlar gibi iletişim kurduğu ve birbirlerinin sözünü kestiği ortaya çıktı
12:37 23.07.2024 (güncellendi: 12:39 23.07.2024)
Yaban şempanzeleri, insanlar gibi hızlı ve sıra alarak sohbet ediyor; konuşma sıralarını almak için bir saniyenin küçük bir kısmını bekliyorlar. Bu hayvanlar, el hareketleri ve yüz ifadeleri gibi jestlerle iletişim kuruyor.
Bilim insanları, şempanzelerin bilgi alışverişi yaparken hızlı cevaplar verdiklerini ve bazen birbirlerinin sözünü kestiklerini tespit etti. Bu bulgu, konuşmaların yapısında insanlarla derin evrimsel benzerlikler olduğunu gösteriyor.
Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, Uganda ve Tanzanya ormanlarındaki beş vahşi şempanze topluluğunda 250’den fazla hayvan gözlemlendi. Araştırmacılar, şempanzelerin insanlar gibi hızlı ve sırayla konuştuklarını, konuşma sırasının kendilerine gelmesi için beklediklerini belirtti. Şempanzeler, bilgi alışverişi sırasında 'hızlı tempolu dönüşler' yaparken zaman zaman da birbirlerinin sözünü kesiyor.
Jest ve mimikleri de kullanıyorlar
Profesör Cat Hobaiter, şempanzelerin konuşmalarında hızlı sıra almanın insan diyaloğunun ayırt edici bir özelliği olduğuna işaret etti. İnsanlar, 200 milisaniye aralıklarla konuşurken, şempanzeler biraz daha uzun aralıklarla iletişim kuruyor. Hobaiter, ayrıca şempazelerin jest ve mimiklerini de kullandıklarını kaydetti.
Bu araştırma, şempanzelerin jestlerinin şiddetli çatışmalardan kaçınmalarına ve birbirleriyle daha iyi koordine olmalarına olanak tanıdığını gösteriyor. Ayrıca, bu jestlerin şempanzelerin sosyal yapılarını ve topluluk içindeki etkileşimlerini anlamada önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.