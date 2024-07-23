https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/fsbden-operasyon-ukrayna-istihbaratinin-emriyle-belgoroddaki-camiye-saldiracaklardi-1086127928.html
FSB'den operasyon: 'Ukrayna istihbaratının emriyle Belgorod'daki camiye saldıracaklardı'
FSB'den operasyon: 'Ukrayna istihbaratının emriyle Belgorod'daki camiye saldıracaklardı'
Sputnik Türkiye
Ukrayna yönetiminin Rusya topraklarındaki etnik gruplar arasında nefreti körüklemeyi amaçlayan bir planı daha önlendi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T11:13+0300
2024-07-23T11:13+0300
2024-07-23T11:26+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentindeUkrayna istihbaratının emriyle Rusya'nın Belgorod kentindeki bir camiye saldırmayı planlayan 2 Rusya vatandaşına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.FSB, 1986 ve 1993 doğumlu Mariupol sakinlerinin Belgorod'daki bir camiyi ateşe vermek üzere hazırlık yaparken yakalandığını vurguladı.Zanlıların Ukrayna istihbaratı tarafından Haziran ayında bir mesajlaşma uygulaması üzerinden elemanlandığını belirten FSB, şahısların para karşılığında Belgorod kentine giderek camiyi ateşe vermeyi kabul ettiklerinin belirlendiğini bildirdi.Düzenlenen başarılı operasyonla bu planların akamete uğratıldığını aktaran FSB, suçlarını itiraf eden zanlılar hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun terör saldırısı planlamakla ilgili 205.1. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rusyadan-nukleer-kapasiteli-yars-balistik-fuzeleriyle-tatbikat--1086125208.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), mariupol, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, istihbarat, istihbarat servisi, cami, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
FSB'den operasyon: 'Ukrayna istihbaratının emriyle Belgorod'daki camiye saldıracaklardı'
11:13 23.07.2024 (güncellendi: 11:26 23.07.2024)
Ukrayna yönetiminin Rusya topraklarındaki etnik gruplar arasında nefreti körüklemeyi amaçlayan bir planı daha önlendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentindeUkrayna istihbaratının emriyle Rusya'nın Belgorod kentindeki bir camiye saldırmayı planlayan 2 Rusya vatandaşına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
FSB, 1986 ve 1993 doğumlu Mariupol sakinlerinin Belgorod'daki bir camiyi ateşe vermek üzere hazırlık yaparken yakalandığını vurguladı.
Zanlıların Ukrayna istihbaratı tarafından Haziran ayında bir mesajlaşma uygulaması üzerinden elemanlandığını belirten FSB, şahısların para karşılığında Belgorod kentine giderek camiyi ateşe vermeyi kabul ettiklerinin belirlendiğini bildirdi.
Düzenlenen başarılı operasyonla bu planların akamete uğratıldığını aktaran FSB, suçlarını itiraf eden zanlılar hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun terör saldırısı planlamakla ilgili 205.1. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını kaydetti.