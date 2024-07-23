https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rusya-ukrayna-askerini-egitenler-de-dahil-15-ingiliz-vatandasini-kara-listeye-aldi-1086139965.html

Rusya, Ukrayna askerini eğitenler de dahil 15 İngiliz vatandaşını kara listeye aldı

Rusya, Ukrayna askerini eğitenler de dahil 15 İngiliz vatandaşını kara listeye aldı

Sputnik Türkiye

Rusya, Londra'nın hasmane adımlarına ve yaptırım politikasını sürdürmesine cevaben 15 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine dahil etti. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T16:22+0300

2024-07-23T16:22+0300

2024-07-23T16:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki bazı savunma sanayi işletmelerinin ve özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.Bakanlık, Londra'nın saldırgan eylemlerine yönelik tepki kapsamında Rusya'ya girişi yasaklanan kişilerin listesinin genişletilmesine karar verildiğini belirtti.Listeye Ukraynalı askerlerin eğitilmesinde yer alan özel güvenlik şirketlerinin temsilcilerinin eklendiğini bildiren bakanlık, Kiev rejimine askeri teçhizat gönderen veya hizmet sunan savunma sanayi işletmelerinin yöneticilerinin de kara listede yer aldığını kaydetti.Rus Dışişleri, savunma konusunda ve özel askeri harekatla ilgili olarak basında Rusya karşıtı tavır sergileyen bazı uzman ve yayıncıların da bundan böyle Rusya'ya giremeyeceğinin altını çizdi.İngiltere'deki Rusya karşıtlarının 'stratejik yenilgi' için gerekli koşulları oluşturmaya ve Rusya'yı uluslararası tecrit altına almaya yönelik girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu uyarısında bulunan bakanlık, Londra'yı ikili ilişkilerdeki vektörü derhal değiştirmeye davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ukraynali-askerler-mevzilerini-hizla-terk-edip-geri-cekiliyor-1086137313.html

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