https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-ve-suriyeli-muzisyenler-samda-duzenlenen-konserde-iki-ulkenin-unlu-eserlerini-seslendirdi-1086149613.html
Rus ve Suriyeli müzisyenler Şam’da düzenlenen konserde iki ülkenin ünlü eserlerini seslendirdi
Rus ve Suriyeli müzisyenler Şam’da düzenlenen konserde iki ülkenin ünlü eserlerini seslendirdi
Sputnik Türkiye
Suriye’nin başkentinde, Şam Opera Tiyatrosu’nda Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde Rus... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T23:09+0300
2024-07-23T23:09+0300
2024-07-23T23:09+0300
dünya
suriye
şam
konser
diplomatik ilişkiler
yıldönümü
faysal mikdad
kolektif batı
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Suriye’nin başkentinde, Şam Opera Tiyatrosu’nda Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi. Rus ve Suriyeli müzisyenler, iki ülkenin müzik kültürlerinin ünlü eserlerini seslendirdi.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, SputnikArabic’e demecinde şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kremlin-turkiye-suriye-iliskilerinin-gelismesine-ilgi-duyuyoruz-1086132227.html
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suriye, şam, konser, diplomatik ilişkiler, yıldönümü, faysal mikdad, kolektif batı
suriye, şam, konser, diplomatik ilişkiler, yıldönümü, faysal mikdad, kolektif batı
Rus ve Suriyeli müzisyenler Şam’da düzenlenen konserde iki ülkenin ünlü eserlerini seslendirdi
Suriye’nin başkentinde, Şam Opera Tiyatrosu’nda Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde Rus ve Suriyeli müzisyenler müzik şöleni yaşattı.
Suriye’nin başkentinde, Şam Opera Tiyatrosu’nda Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi. Rus ve Suriyeli müzisyenler, iki ülkenin müzik kültürlerinin ünlü eserlerini seslendirdi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, SputnikArabic’e demecinde şu açıklamada bulundu:
Kolektif Batı, Suriye ve Rusya’ya karşı savaş yürütüyor ve aynı yöntemleri kullanıyor. Suriye’ye karşı terör örgütleri kullanıldı, Rusya'ya karşı teröristler ve neo-Naziler kullanılıyor. Buna ekonomik yaptırımlar ve abluka da eklenmeli. Kazanmak için iki ülkenin bir olması ve işbirliği yapması gerekiyor. Bizim ülkelerimiz Batı’nın dışında, halkların soyulmadığı ve Batı’nın egemen olmadığı bir işbirliği modeli geliştirebilir ve dünyaya sunabilir.