Rus ve Suriyeli müzisyenler Şam’da düzenlenen konserde iki ülkenin ünlü eserlerini seslendirdi

Kolektif Batı, Suriye ve Rusya’ya karşı savaş yürütüyor ve aynı yöntemleri kullanıyor. Suriye’ye karşı terör örgütleri kullanıldı, Rusya'ya karşı teröristler ve neo-Naziler kullanılıyor. Buna ekonomik yaptırımlar ve abluka da eklenmeli. Kazanmak için iki ülkenin bir olması ve işbirliği yapması gerekiyor. Bizim ülkelerimiz Batı’nın dışında, halkların soyulmadığı ve Batı’nın egemen olmadığı bir işbirliği modeli geliştirebilir ve dünyaya sunabilir.