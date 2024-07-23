https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-iskender-fuzesinden-nokta-atis-harkovda-50-yabanci-egitmen-olduruldu-1086131227.html

Rus İskender füzesinden nokta atış: Harkov'da 50 yabancı eğitmen öldürüldü

Rus İskender füzesinden nokta atış: Harkov'da 50 yabancı eğitmen öldürüldü

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna destek için bölgeye çok sayıda eğitmen ve paralı asker gönderirken Rus ordusu, söz konusu unsurları ortadan kaldırmaya devam... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T12:22+0300

2024-07-23T12:22+0300

2024-07-23T12:22+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde yabancı eğitmen ve paralı askerlerin konuşlanma noktasının İskender-M füzesiyle imha edildiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre İskender-M operasyonel-taktik füze birliği, Batılı ülkelerden giden eğitmen ve paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı tesise füze atışı gerçekleştirdi.Harkov Bölgesi'nin Dergaçi yerleşiminde bulunan geçici konuşlanma noktasının vurulması sonucu yaklaşık 50 eğitmen etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/fsbden-operasyon-ukrayna-istihbaratinin-emriyle-belgoroddaki-camiye-saldiracaklardi-1086127928.html

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