https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-iskender-fuzesinden-nokta-atis-harkovda-50-yabanci-egitmen-olduruldu-1086131227.html
Rus İskender füzesinden nokta atış: Harkov'da 50 yabancı eğitmen öldürüldü
Rus İskender füzesinden nokta atış: Harkov'da 50 yabancı eğitmen öldürüldü
Sputnik Türkiye
Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna destek için bölgeye çok sayıda eğitmen ve paralı asker gönderirken Rus ordusu, söz konusu unsurları ortadan kaldırmaya devam... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:22+0300
2024-07-23T12:22+0300
2024-07-23T12:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde yabancı eğitmen ve paralı askerlerin konuşlanma noktasının İskender-M füzesiyle imha edildiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre İskender-M operasyonel-taktik füze birliği, Batılı ülkelerden giden eğitmen ve paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı tesise füze atışı gerçekleştirdi.Harkov Bölgesi'nin Dergaçi yerleşiminde bulunan geçici konuşlanma noktasının vurulması sonucu yaklaşık 50 eğitmen etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/fsbden-operasyon-ukrayna-istihbaratinin-emriyle-belgoroddaki-camiye-saldiracaklardi-1086127928.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, harkov, yabancı, eğitmen, paralı asker
Rus İskender füzesinden nokta atış: Harkov'da 50 yabancı eğitmen öldürüldü
Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna destek için bölgeye çok sayıda eğitmen ve paralı asker gönderirken Rus ordusu, söz konusu unsurları ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde yabancı eğitmen ve paralı askerlerin konuşlanma noktasının İskender-M füzesiyle imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre İskender-M operasyonel-taktik füze birliği, Batılı ülkelerden giden eğitmen ve paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı tesise füze atışı gerçekleştirdi.
Harkov Bölgesi'nin Dergaçi yerleşiminde bulunan geçici konuşlanma noktasının vurulması sonucu yaklaşık 50 eğitmen etkisiz hale getirildi.