https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-hava-savunma-gucler-gecen-gece-25-ukrayna-ihasini-vurdu-1086123345.html

Rus hava savunma güçler geçen gece 25 Ukrayna İHA’sını vurdu

Rus hava savunma güçler geçen gece 25 Ukrayna İHA’sını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım, Karadeniz, Bryansk ve Belgorod’da toplamda 25 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma sistemleri, ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Bryansk ve Belgorod bölgelerinde ikişer İHA engellerken Kırım ve Karadeniz hava sahasında 21 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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