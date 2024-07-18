Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün Rusya-Afrika Konferansı ilk kez Kara Kıta'da düzenlenecek

İlk kez Afrika topraklarında, Tanzanya'nın Darüsselaam kentinde yapılacak konferansın organizatörleri Rusya'nın Tanzanya Büyükelçiliği ve Darüsselam Rus Evi oldu.



Bu toplantı, Valday Kulübü'nün geçen yıl St. Petersburg'da 2. Rusya-Afrika Zirvesi marjındaki 1. Rusya-Afrika Konferansı'yla başlatılan Afrika'yla ilgili etkinlik serisinin devamı niteliğinde.



Valday Kulübü'nün uzmanlık faaliyetlerine ve daha geniş anlamda Rusya-Afrika işbirliğine katılan Rusya ve Doğu Afrika ülkelerinden 40'a yakın uzman Tanzanya'daki konferansta yer alacak.



Konferansın açılışını Tanzanya Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Pindi Chana, Rusya'nın Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Andrey Avetisyan ve Valday Kulübü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy yapacak.



Gelişmekte olan ülkelerin değerleri ve çıkarlarının dikkate alınmasının yanı sıra, engel ve kısıtlamaların olmadığı adil, eşit, çok kutuplu bir dünya ve adil ticaret ilişkileri inşa etmek hem Rus hem de Afrikalı ortaklar için eşit derecede önem taşıyor. Konferansın amacı, tüm bu sorunlara ilişkin tutumları karşılaştırmak ve bunları Rusya ile Afrika ülkelerinin reel politikadaki mümkün olan en yakın yaklaşımları ve gelişmeleri uygulayabilecekleri bir noktaya getirmektir.



Program bir gün sürecek olup açılış bölümü ve dört tematik panelden oluşuyor. Bu panellerin başlıkları 'Rusya-Afrika Zirvesi'nden Sonraki Bir Yıl: Rusya ile Afrika Ülkeleri Arasındaki Mevcut Siyasi Diyalog', 'Kalkınma İçin İşbirliği: Ekonomi ve Teknoloji', 'Rusya ve Afrika'nın İklim Değişikliğine Yaklaşımları', ile 'Ortak Değerler ve Kültürel İşbirliği' olarak belirlendi.