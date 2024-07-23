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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-asker-ukraynali-ust-duzey-subaylarinin-yerini-bir-dakika-icinde-tespit-edebiliyoruz-1086125548.html
Rus asker: Ukraynalı üst düzey subaylarının yerini bir dakika içinde tespit edebiliyoruz
Rus asker: Ukraynalı üst düzey subaylarının yerini bir dakika içinde tespit edebiliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu elektronik istihbarat biriminin komutanı, Ukraynalı üst düzey subayların yerini, kullandıkları Iridium... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
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Gambit kod adlı Rus komutan, Sputnik’e açıklamasında, “Onlar, Iridium uydu iletişim sistemini kullanıyorlar. Bu sisteme eriş sağlamak oldukça zor, ama bunun üzerinde çalışan birimler var. Genellikle bu tür iletişim sistemleri, Ukrayna ordusunun en önemli temsilcilerine hizmet sağlıyor. Kelimenin tam anlamıyla, Ukraynalı subaylar bu sisteme bağlanır bağlanmaz bir iki dakika içinde bize bulundukları yerin koordinatları bildiriliyor. Biz de bu bilgiyi ilgili birimlere iletiyoruz” diye anlattı.Rus komutan, daha sonra alınan karar göre hedeflerin vurulduğunu veya takibe alındığını ekledi.Dünya genelinde uydu telefon hizmetleri sunan Irıdium, bir cep telefonu büyüklüğündeki taşınabilir uydu telefonlarının ve çağrı cihazlarının birbirleriyle olan bilgi ve ses akışını sağlıyor. Dünya'nın yörüngesine oturtulmuş uydu sistemi, ilk planlanan sayıları 77 olduğu için uydulara o atom numaralı element olan İridyum adı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-hava-savunma-gucler-gecen-gece-25-ukrayna-ihasini-vurdu-1086123345.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, istihbarat, iletişim, uydu
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, istihbarat, iletişim, uydu

Rus asker: Ukraynalı üst düzey subaylarının yerini bir dakika içinde tespit edebiliyoruz

10:14 23.07.2024
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu elektronik istihbarat biriminin komutanı, Ukraynalı üst düzey subayların yerini, kullandıkları Iridium uydu iletişim sistemi sayesinde bir dakika içerisinde tespit edebildiklerini belirtti.
Gambit kod adlı Rus komutan, Sputnik’e açıklamasında, “Onlar, Iridium uydu iletişim sistemini kullanıyorlar. Bu sisteme eriş sağlamak oldukça zor, ama bunun üzerinde çalışan birimler var. Genellikle bu tür iletişim sistemleri, Ukrayna ordusunun en önemli temsilcilerine hizmet sağlıyor. Kelimenin tam anlamıyla, Ukraynalı subaylar bu sisteme bağlanır bağlanmaz bir iki dakika içinde bize bulundukları yerin koordinatları bildiriliyor. Biz de bu bilgiyi ilgili birimlere iletiyoruz” diye anlattı.
Rus komutan, daha sonra alınan karar göre hedeflerin vurulduğunu veya takibe alındığını ekledi.
Dünya genelinde uydu telefon hizmetleri sunan Irıdium, bir cep telefonu büyüklüğündeki taşınabilir uydu telefonlarının ve çağrı cihazlarının birbirleriyle olan bilgi ve ses akışını sağlıyor. Dünya'nın yörüngesine oturtulmuş uydu sistemi, ilk planlanan sayıları 77 olduğu için uydulara o atom numaralı element olan İridyum adı verildi.
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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