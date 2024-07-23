https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-asker-ukraynali-ust-duzey-subaylarinin-yerini-bir-dakika-icinde-tespit-edebiliyoruz-1086125548.html

Rus asker: Ukraynalı üst düzey subaylarının yerini bir dakika içinde tespit edebiliyoruz

Rus asker: Ukraynalı üst düzey subaylarının yerini bir dakika içinde tespit edebiliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu elektronik istihbarat biriminin komutanı, Ukraynalı üst düzey subayların yerini, kullandıkları Iridium... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T10:14+0300

2024-07-23T10:14+0300

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Gambit kod adlı Rus komutan, Sputnik’e açıklamasında, “Onlar, Iridium uydu iletişim sistemini kullanıyorlar. Bu sisteme eriş sağlamak oldukça zor, ama bunun üzerinde çalışan birimler var. Genellikle bu tür iletişim sistemleri, Ukrayna ordusunun en önemli temsilcilerine hizmet sağlıyor. Kelimenin tam anlamıyla, Ukraynalı subaylar bu sisteme bağlanır bağlanmaz bir iki dakika içinde bize bulundukları yerin koordinatları bildiriliyor. Biz de bu bilgiyi ilgili birimlere iletiyoruz” diye anlattı.Rus komutan, daha sonra alınan karar göre hedeflerin vurulduğunu veya takibe alındığını ekledi.Dünya genelinde uydu telefon hizmetleri sunan Irıdium, bir cep telefonu büyüklüğündeki taşınabilir uydu telefonlarının ve çağrı cihazlarının birbirleriyle olan bilgi ve ses akışını sağlıyor. Dünya'nın yörüngesine oturtulmuş uydu sistemi, ilk planlanan sayıları 77 olduğu için uydulara o atom numaralı element olan İridyum adı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-hava-savunma-gucler-gecen-gece-25-ukrayna-ihasini-vurdu-1086123345.html

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