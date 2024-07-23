https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uefadan-hakem-abdulkadir-bitigene-gorev-1086122048.html

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T00:58+0300

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spor

abdulkadir bitigen

uefa

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Abdulkadir Çağlar Uyarcan ve Bitigen yapacak.Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.

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abdulkadir bitigen, uefa, hakem