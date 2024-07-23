https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uefadan-hakem-abdulkadir-bitigene-gorev-1086122048.html
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T00:58+0300
2024-07-23T00:58+0300
2024-07-23T00:58+0300
spor
abdulkadir bitigen
uefa
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Abdulkadir Çağlar Uyarcan ve Bitigen yapacak.Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/tffden-super-ligde-futbolcu-sayisina-iliskin-karar-1086119617.html
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abdulkadir bitigen, uefa, hakem
abdulkadir bitigen, uefa, hakem
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Abdulkadir Çağlar Uyarcan ve Bitigen yapacak.
Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.