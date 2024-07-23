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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/netanyahu-israilli-esirlerin-saliverilmesini-saglayacak-anlasmanin-olgunlastigini-savundu-1086132941.html
Netanyahu, İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak anlaşmanın olgunlaştığını savundu
Netanyahu, İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak anlaşmanın olgunlaştığını savundu
Sputnik Türkiye
ABD ziyaretinde mevcut başkan Joe Biden ve Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:14+0300
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israil- filistin çatışması
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ABD ziyaretinde mevcut başkan Joe Biden ve Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak bir anlaşmanın olgunlaştığını söyledi.Gazze Şeridi'ndeki esirlerin ABD'de bulunan aile temsilcileriyle ilk defa bir araya gelen Netanyahu, Hamas'a "baskı uyguladıkları için esirlerin iade koşullarının olgunlaştığını" savunurken, esirlerin evlerine getirilmesinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.‘Hamas’a saldırılarımızdan vazgeçmeyeceğiz’Netanyahu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise, Hamas'a karşı yürütülen saldırılardan vazgeçilmeyeceğini söyleyerek, Hamas'a karşı saldırılardan vazgeçmenin İsrail'i İran'a karşısında tehlikeye atacağını öne sürdü.Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması konusunda Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelere dair değerlendirmeler yapan Netanyahu, "Anlaşmayla ilgili olarak şüphesiz koşullar olgunlaşıyor. Bu iyi bir işaret" dedi.Netanyahu, müzakereler konusunda kararlı olunması halinde anlaşmaya varabileceklerine inandığını kaydederek, "Bunun bir süreç olduğunu peşinen söylüyorum. Maalesef her şey bir anda gerçekleşmeyecek, aşamalar olacak. Ancak anlaşmada ilerleyebileceğimize ve kalan rehinelerin serbest kalmasını sağlayacak güç vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Gazze'deki 116 İsrailli esirin olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kovid-19a-yakalanan-abd-baskani-biden-netanyahu-ile-birebir-gorusecek-1086122576.html
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Netanyahu, İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak anlaşmanın olgunlaştığını savundu

13:14 23.07.2024 (güncellendi: 13:26 23.07.2024)
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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ABD ziyaretinde mevcut başkan Joe Biden ve Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak bir anlaşmanın olgunlaştığını söyledi.
ABD ziyaretinde mevcut başkan Joe Biden ve Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak bir anlaşmanın olgunlaştığını söyledi.
Gazze Şeridi'ndeki esirlerin ABD'de bulunan aile temsilcileriyle ilk defa bir araya gelen Netanyahu, Hamas'a "baskı uyguladıkları için esirlerin iade koşullarının olgunlaştığını" savunurken, esirlerin evlerine getirilmesinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

‘Hamas’a saldırılarımızdan vazgeçmeyeceğiz’

Netanyahu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise, Hamas'a karşı yürütülen saldırılardan vazgeçilmeyeceğini söyleyerek, Hamas'a karşı saldırılardan vazgeçmenin İsrail'i İran'a karşısında tehlikeye atacağını öne sürdü.
Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması konusunda Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelere dair değerlendirmeler yapan Netanyahu, "Anlaşmayla ilgili olarak şüphesiz koşullar olgunlaşıyor. Bu iyi bir işaret" dedi.
Netanyahu, müzakereler konusunda kararlı olunması halinde anlaşmaya varabileceklerine inandığını kaydederek, "Bunun bir süreç olduğunu peşinen söylüyorum. Maalesef her şey bir anda gerçekleşmeyecek, aşamalar olacak. Ancak anlaşmada ilerleyebileceğimize ve kalan rehinelerin serbest kalmasını sağlayacak güç vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki 116 İsrailli esirin olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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