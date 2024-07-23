https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/netanyahu-israilli-esirlerin-saliverilmesini-saglayacak-anlasmanin-olgunlastigini-savundu-1086132941.html

Netanyahu, İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak anlaşmanın olgunlaştığını savundu

Netanyahu, İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak anlaşmanın olgunlaştığını savundu

Sputnik Türkiye

ABD ziyaretinde mevcut başkan Joe Biden ve Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T13:14+0300

2024-07-23T13:14+0300

2024-07-23T13:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

hamas

esir takası

ateşkes

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086132604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07fec5309f7b63b14de8620116dd5c9e.jpg

ABD ziyaretinde mevcut başkan Joe Biden ve Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile görüşecek olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak bir anlaşmanın olgunlaştığını söyledi.Gazze Şeridi'ndeki esirlerin ABD'de bulunan aile temsilcileriyle ilk defa bir araya gelen Netanyahu, Hamas'a "baskı uyguladıkları için esirlerin iade koşullarının olgunlaştığını" savunurken, esirlerin evlerine getirilmesinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.‘Hamas’a saldırılarımızdan vazgeçmeyeceğiz’Netanyahu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise, Hamas'a karşı yürütülen saldırılardan vazgeçilmeyeceğini söyleyerek, Hamas'a karşı saldırılardan vazgeçmenin İsrail'i İran'a karşısında tehlikeye atacağını öne sürdü.Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması konusunda Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelere dair değerlendirmeler yapan Netanyahu, "Anlaşmayla ilgili olarak şüphesiz koşullar olgunlaşıyor. Bu iyi bir işaret" dedi.Netanyahu, müzakereler konusunda kararlı olunması halinde anlaşmaya varabileceklerine inandığını kaydederek, "Bunun bir süreç olduğunu peşinen söylüyorum. Maalesef her şey bir anda gerçekleşmeyecek, aşamalar olacak. Ancak anlaşmada ilerleyebileceğimize ve kalan rehinelerin serbest kalmasını sağlayacak güç vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Gazze'deki 116 İsrailli esirin olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kovid-19a-yakalanan-abd-baskani-biden-netanyahu-ile-birebir-gorusecek-1086122576.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, hamas, esir takası, ateşkes, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, abd, joe biden