https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kovid-19a-yakalanan-abd-baskani-biden-netanyahu-ile-birebir-gorusecek-1086122576.html

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Biden Netanyahu ile birebir görüşecek

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Biden Netanyahu ile birebir görüşecek

Sputnik Türkiye

Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T07:21+0300

2024-07-23T07:21+0300

2024-07-23T07:21+0300

dünya

joe biden

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

abd

abd

görüşme

ikili görüşme

doğrudan görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466197_0:341:2048:1493_1920x0_80_0_0_b8bd721ee6bafc20fa8fdda1904f4b0f.jpg

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.İsrail ve ABD medyasına yansıyan haberlerde, 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'de bulunan Biden'ın, hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyebileceği iddiaları yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/prof-dr-tuysuz-uyardi-iki-bolgeye-dikkat-asiri-sicaklar-depremi-tetikler-mi-1086122389.html

israil

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, abd, abd, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme