https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/mourinho-9-futbolcunun-uzerini-cizdi-fenerbahce-tarihinin-en-pahali-transferi-de-listede-1086132365.html

Mourinho 9 futbolcunun üzerini çizdi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi de listede

Mourinho 9 futbolcunun üzerini çizdi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi de listede

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Lugano maçı öncesi UEFA listesine yazmadığı 9 isimin ayrılığına onay verdiği belirtildi. Bu isimlerin... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T13:13+0300

2024-07-23T13:13+0300

2024-07-23T13:13+0300

spor

jose mourinho

diego lugano

cengiz ünder

emre mor

fenerbahçe

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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano karşısında çıkacak. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bu maç için UEFA'ya ismi bildirilmeyen 9 futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu isimlerin arasında 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'in de olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'de yolların kiralık ya da temelli ayrılacağı öne sürülen 9 futbolcu şöyle:1- Cengiz Ünder2- Samet Akaydin3- Levent Mercan4- Luan Peres5- Miguel Crespo6- Miha Zajc7- Emre Mor8- Burak Kapacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahcenin-rekor-transferi-cengiz-under-icin-geliyorlar-masadaki-rakam-ne-1086100021.html

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jose mourinho, diego lugano, cengiz ünder, emre mor, fenerbahçe