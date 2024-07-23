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Mourinho 9 futbolcunun üzerini çizdi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi de listede
Mourinho 9 futbolcunun üzerini çizdi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi de listede
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Lugano maçı öncesi UEFA listesine yazmadığı 9 isimin ayrılığına onay verdiği belirtildi. Bu isimlerin... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano karşısında çıkacak. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bu maç için UEFA'ya ismi bildirilmeyen 9 futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu isimlerin arasında 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'in de olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'de yolların kiralık ya da temelli ayrılacağı öne sürülen 9 futbolcu şöyle:1- Cengiz Ünder2- Samet Akaydin3- Levent Mercan4- Luan Peres5- Miguel Crespo6- Miha Zajc7- Emre Mor8- Burak Kapacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahcenin-rekor-transferi-cengiz-under-icin-geliyorlar-masadaki-rakam-ne-1086100021.html
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jose mourinho, diego lugano, cengiz ünder, emre mor, fenerbahçe
jose mourinho, diego lugano, cengiz ünder, emre mor, fenerbahçe

Mourinho 9 futbolcunun üzerini çizdi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi de listede

13:13 23.07.2024
© AA / Mustafa YalçınMourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Lugano maçı öncesi UEFA listesine yazmadığı 9 isimin ayrılığına onay verdiği belirtildi. Bu isimlerin içerisinde bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen milli futbolcu da var.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano karşısında çıkacak.
Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bu maç için UEFA'ya ismi bildirilmeyen 9 futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Bu isimlerin arasında 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'in de olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'de yolların kiralık ya da temelli ayrılacağı öne sürülen 9 futbolcu şöyle:
1- Cengiz Ünder
2- Samet Akaydin
3- Levent Mercan
4- Luan Peres
5- Miguel Crespo
6- Miha Zajc
7- Emre Mor
8- Burak Kapacak
Ünder - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Fenerbahçe'nin rekor transferi Cengiz Ünder için geliyorlar: Masadaki rakam ne?
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