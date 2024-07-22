https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahcenin-rekor-transferi-cengiz-under-icin-geliyorlar-masadaki-rakam-ne-1086100021.html

Fenerbahçe'nin rekor transferi Cengiz Ünder için geliyorlar: Masadaki rakam ne?

Fenerbahçe'nin rekor transferi Cengiz Ünder için geliyorlar: Masadaki rakam ne?

Sputnik Türkiye

15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı. Napoli'nin milli futbolcu için... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T11:45+0300

2024-07-22T11:45+0300

2024-07-22T11:45+0300

spor

cengiz ünder

fenerbahçe

napoli

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Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı.Napoli'den teklifJose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu.Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahce-tarihinde-ilk-kez-karsilasacagi-lugano-ile-eleme-macinda-istatistikler-ne-gosteriyor-1086098987.html

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