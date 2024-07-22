https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahcenin-rekor-transferi-cengiz-under-icin-geliyorlar-masadaki-rakam-ne-1086100021.html
Fenerbahçe'nin rekor transferi Cengiz Ünder için geliyorlar: Masadaki rakam ne?
Fenerbahçe'nin rekor transferi Cengiz Ünder için geliyorlar: Masadaki rakam ne?
Sputnik Türkiye
15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı. Napoli'nin milli futbolcu için... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T11:45+0300
2024-07-22T11:45+0300
2024-07-22T11:45+0300
spor
cengiz ünder
fenerbahçe
napoli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/07/1079407842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19997f492f622fc1d840273402cd5929.jpg
Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı.Napoli'den teklifJose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu.Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahce-tarihinde-ilk-kez-karsilasacagi-lugano-ile-eleme-macinda-istatistikler-ne-gosteriyor-1086098987.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/07/1079407842_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4fa6c782807baf3e081a92e84f89c624.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cengiz ünder transfer,cengiz ünder teklif,cengiz ünder napoli
cengiz ünder transfer,cengiz ünder teklif,cengiz ünder napoli
Fenerbahçe'nin rekor transferi Cengiz Ünder için geliyorlar: Masadaki rakam ne?
15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı. Napoli'nin milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edilirken masadaki rakama ilişkin de bilgi verildi.
Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı.
Jose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.
15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu.
Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.