https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/meteoroloji-saganak-geliyor-diyerek-uyardi-cumartesiden-sonra-28-dereceye-kadar-dusecek-1086124683.html

Meteoroloji 'sağanak geliyor' diyerek uyardı: 'Cumartesiden sonra 28 dereceye kadar düşecek'

Meteoroloji 'sağanak geliyor' diyerek uyardı: 'Cumartesiden sonra 28 dereceye kadar düşecek'

Sputnik Türkiye

Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. İstanbul’da bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak beklentisi var. Gündüz saatlerindeki hava... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T10:05+0300

2024-07-23T10:05+0300

2024-07-23T10:05+0300

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Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.İstanbul'a yağmur geliyorÖzdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da bugün ve yarın yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların yarından itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, “Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz.” diye konuştu.Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.İç bölgelerde sıcaklık düşüyorÖzdemirci, 'İç Anadolu Bölgesi’nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar' düşeceğini aktardı.İstanbul'da hava durumu nasıl?Bugün Marmara’nın batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getirdi. Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.Ankara'da bugün hava nasıl?Ankara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz.” dedi.İzmir'de hava bugün nasıl?Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/sokak-hayvanlarina-yonelik-yasa-teklifinden-otanazi-ibaresi-cikarildi-1086121007.html

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