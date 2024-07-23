Meteoroloji 'sağanak geliyor' diyerek uyardı: 'Cumartesiden sonra 28 dereceye kadar düşecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şarkıcı Nez, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:12
39 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
18:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
18:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/meteoroloji-saganak-geliyor-diyerek-uyardi-cumartesiden-sonra-28-dereceye-kadar-dusecek-1086124683.html
Meteoroloji 'sağanak geliyor' diyerek uyardı: 'Cumartesiden sonra 28 dereceye kadar düşecek'
Meteoroloji 'sağanak geliyor' diyerek uyardı: 'Cumartesiden sonra 28 dereceye kadar düşecek'
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. İstanbul’da bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak beklentisi var. Gündüz saatlerindeki hava... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T10:05+0300
2024-07-23T10:05+0300
türkiye
meteoroloji
istanbul hava durumu
istanbul
ankara
hava durumu
sıcak
sıcak hava
sıcak hava genel müdürü
sıcak hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642548_0:21:3032:1727_1920x0_80_0_0_04955a66becd1f51a937bb2dea5ec3af.jpg
Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.İstanbul'a yağmur geliyorÖzdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da bugün ve yarın yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların yarından itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, “Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz.” diye konuştu.Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.İç bölgelerde sıcaklık düşüyorÖzdemirci, 'İç Anadolu Bölgesi’nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar' düşeceğini aktardı.İstanbul'da hava durumu nasıl?Bugün Marmara’nın batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getirdi. Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.Ankara'da bugün hava nasıl?Ankara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz.” dedi.İzmir'de hava bugün nasıl?Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/sokak-hayvanlarina-yonelik-yasa-teklifinden-otanazi-ibaresi-cikarildi-1086121007.html
türkiye
istanbul
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642548_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_6958741f19fe8421fcd2a7964ce60ef7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
23 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
23 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji 'sağanak geliyor' diyerek uyardı: 'Cumartesiden sonra 28 dereceye kadar düşecek'

10:05 23.07.2024
© AAİstanbul yağmur, İstanbul sağanak,
İstanbul yağmur, İstanbul sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA
Abone ol
Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. İstanbul’da bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak beklentisi var. Gündüz saatlerindeki hava sıcaklığının, 3 gün boyunca 32-33 derecelerde seyretmesi bekleniyor.
Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.

İstanbul'a yağmur geliyor

Özdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da bugün ve yarın yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların yarından itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, “Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz.” diye konuştu.
Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.

İç bölgelerde sıcaklık düşüyor

Özdemirci, 'İç Anadolu Bölgesi’nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar' düşeceğini aktardı.
“Çarşamba günü sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.”

İstanbul'da hava durumu nasıl?

Bugün Marmara’nın batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getirdi. Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da bugün hava nasıl?

Ankara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz.” dedi.

İzmir'de hava bugün nasıl?

Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
TÜRKİYE
Sokak hayvanları yasa teklifinin 5. maddesi Meclis'ten geçti: 'Ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı
Dün, 23:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала