https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/merkez-bankasindan-likidite-sterilizasyonu-icin-yeni-adim-1086140766.html
Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım
Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:53+0300
2024-07-23T16:53+0300
2024-07-23T16:53+0300
ekonomi
türkiye
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
swap işlemleri
döviz
likidite
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Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ekonomi-koordinasyon-kurulu-pozitif-katki-sagliyor-diyerek-duyurdu-turk-lirasina-ilgi-artti-1086140597.html
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sterilizasyon merkez bankası
sterilizasyon merkez bankası
Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.
Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.
Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.