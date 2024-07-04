https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sinan-ates-sorusturmasinda-gorevli-emniyet-mensubundan-suc-duyurusu-gercege-aykiri-duzenlendi-1085536436.html

Sinan Ateş soruşturmasında görevli emniyet mensubundan suç duyurusu: 'Gerçeğe aykırı düzenlendi'

Sinan Ateş soruşturmasında görevli emniyet mensubundan suç duyurusu: 'Gerçeğe aykırı düzenlendi'

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın yakalama tutanağıyla ilgili soruşturmada görevli emniyet... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T20:08+0300

2024-07-04T20:08+0300

2024-07-04T20:08+0300

sinan ateş

türkiye

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada görev alan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Öner, şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ı yakalama tutanağıyla ilgili 'gerçeğe aykırı düzenlendiği' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Öner'in avukatı Suna Öztaşdönderen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Organize Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, farklı bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak idari kararla açığa alındığını belirtti.Sinan Ateş cinayetiyle ilgili basın yayın organlarındaki bilgi ve belgeleri yurttaş olarak takip eden müvekkilinin, bir gazetecinin sosyal medya hesabında, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın yakalama tutanağının yayımlandığını gördüğünü belirten avukat Öztaşdönderen, bunun üzerine müvekkili Kerem Gökay Öner'in maddi gerçeklerle çeliştiğini düşündüğü tutanakla ilgili hususu adli makamlara bildirme kararı aldığını ifade etti.Müvekkilinin soruşturmada Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak görev alması ve şüphelinin emniyet birimlerine getirilme sürecinde bulunması nedeniyle sosyal medyadaki tutanağın doğrudan muhatabı olduğunu bildiren avukat Öztaşdönderen, şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın yakalanma anına ilişkin bilgilerin de bulunduğu dilekçede, şu ifadelere yer verdi:'Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi talimatı verildi'Öztaşdönderen, müvekkilinin "Bu durumu müdürüme iletmem lazım" diyerek bu kişilerin yanından uzaklaştığını ve o dönem Asayiş Şube Müdürü olan amiri Oben Özay'ı cep telefonundan arayarak bilgi verdiğini belirtti.Dokunulmazlığı nedeniyle milletvekili hakkında işlem tesis edilmediği aktarılan dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:'İfadesi sonrası serbest kalacağı bilgisi verildi'Birden fazla şube personelinin katılımıyla takip sonucu yakalama talimatı verilen kişinin durumunun net olmamasının müvekkili Kerem Gökay Öner'in aklında soru işareti yarattığını ve müvekkilinin cinayet büronun bulunduğu kata gittiğini anlatan avukat, dilekçesini şöyle sürdürdü:Avukat Öztaşdönderen, müvekkilinin daha sonra cinayetle ilgili çalışmaları koordine etmesi için İstanbul'a gönderildiğini, Tolgahan Demirbaş'ın serbest kaldığı bilgisini aldığını, Demirbaş'ın daha sonra savcılığa çağrılarak tutuklandığını öğrendiğini belirtti.Müvekkilinin 15 Ocak 2023'e kadar İstanbul'da görev yaptığını, ardından Ankara'ya döndüğünü belirten avukat, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sinan-atesin-esi-ayse-ates-ilk-kez-isim-verdi-isin-asil-failleri-disarida-1085518720.html

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