https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/lavrovdan-lgbtye-tepki-gosteren-muska-destek-mesaji-1086135837.html

Lavrov'dan LGBT’ye tepki gösteren Musk’a destek mesajı

Lavrov'dan LGBT’ye tepki gösteren Musk’a destek mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geleneksel değerlerin savunulmasının Rusya'nın en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurgularken, kıtadaki LGBT dayatmasına karşı... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T14:19+0300

2024-07-23T14:19+0300

2024-07-23T14:19+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

elon musk

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propaganda

aile

geleneksel

değer

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Rusya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür vakaların giderek artacağına dikkat çektiği konuşmasında, “Geleneksel değerlerin korunması için uluslararası bir platform oluşturulması yönünde bir girişim olduğunu duydum. Bu da Rusya olarak bizim çok güçlü bir yanımızdır” ifadesini kullandı.‘Bardağı taşıran son damla’ diyen Musk’ı örnek verdiBatı'daki pek çok kişinin Rusya’da yasaklanan ancak Batı’ya doğru gidildikçe giderek daha fazla saldırgan hale gelen LGBT propagandasından kaçmak istediğini belirten Lavrov, ABD’li girişimci Elon Musk’a atıfta bulunduğu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Musk, SpaceX ve X'in merkezini California'dan Texas'a taşıyacakTesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.Musk'ın bu kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet kimliği bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından geldi.Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX 'in California eyaletinin Hawthorne bölgesinde bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını bildirdi.Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu aktardı.Rusya, LGBT hareketini terör örgütleri listesine dahil etmiştiRusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT hareketi ile alt birimlerini terör ve aşırılık yanlısı örgütler listesine dahil etme kararı aldı.Daha öncesinde Rusya Yüksek Mahkemesi’nin LGBT hareketini 'aşırılık yanlısı örgüt' olarak kabul ettiği bilinirken, mart ayı başında da Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT ile alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine ekledi.'Batı temel değerleri yok etmeye çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde ailenin önemine vurgu yaparak Batı'nın temel değerleri yok etme girişimlerini eleştiriyor.Putin, bir konuşmasında "Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir Tanrı düşüncesi üzerinde duruyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Putin Aralık 2022'de LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onaylamıştı.Putin’in onayladığı yeni yasalar filmler, kitaplar, reklam filmleri, medya yayınları, görsel-işitsel servisler, bilgisayar oyunları ve pazarlama siteleri üzerinden geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin teşvik edilmesini veya gösterilmesini yasaklamıştı.Rusya, aynı zamanda 2013 yılında eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini yasaklamış ve geçtiğimiz yıl cinsiyet değişimine ciddi kısıtlamalar getirmişti. Rus Ortodoks Kilisesi 'cinsiyet değiştirme' prosedürlerine izin veren ülkelere uluslararası evlat edinmelerin yasaklanmasını teklif etmişti.Ağustos 2022'de Duma'da evlat edinme yasağının tüm 'dost olmayan ülkeleri' kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde bir teklif sunulmuştu.Söz konusu bu teklif, Batı'nın 'geleneksel değerleri yok ettiği' ve Rus çocukların bu ülkelere gönderilmesinin 'ulusun geleceğine bir darbe olacağı' endişesiyle sunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/musktan-okullarda-cinsiyet-degistirme-yasasina-tepki-olarak-onemli-karar-bardak-artik-tasti-1085932131.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, elon musk, lgbt, propaganda, aile, geleneksel, değer, din