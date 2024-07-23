https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kiraciyla-mulk-sahibi-arasinda-silahli-ve-bicakli-kavga-3-yarali-1086148268.html

Kiracıyla mülk sahibi arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kiracıyla mülk sahibi arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da kira süresiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kiracı

ev sahibi

mülk

silahlı kavga

darp

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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında kira süresi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/veterinerlik-ilaclarinda-sahtekarlik-tarihi-gecen-ilaclara-yeni-etiket-basip-satti-1086145476.html

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kiracı, ev sahibi , mülk, silahlı kavga, darp