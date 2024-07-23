https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kiraciyla-mulk-sahibi-arasinda-silahli-ve-bicakli-kavga-3-yarali-1086148268.html
Kiracıyla mülk sahibi arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kiracıyla mülk sahibi arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Diyarbakır’da kira süresiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T22:30+0300
2024-07-23T22:30+0300
2024-07-23T22:31+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
mülk
silahlı kavga
darp
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında kira süresi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/veterinerlik-ilaclarinda-sahtekarlik-tarihi-gecen-ilaclara-yeni-etiket-basip-satti-1086145476.html
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kiracı, ev sahibi , mülk, silahlı kavga, darp
kiracı, ev sahibi , mülk, silahlı kavga, darp
Kiracıyla mülk sahibi arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
22:30 23.07.2024 (güncellendi: 22:31 23.07.2024)
Diyarbakır’da kira süresiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında kira süresi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.