Karşılıksız çek sayısı arttı: İcra takipleri arttı, esnaf önlem aldı
© AAÇek, senet
© AA
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Çek ticari hayatın en önemli ödeme araçları arasında ancak bu konuda son dönemde ciddi bir sorun yaşanıyor. Çünkü geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında karşılıksız çek sayısında rekor bir artış var. Birçok firma bu nedenle zor duruma düştü. İcra takipleri arttı. Esnaf kendince önlemler aldı. Hukukçular ise çekle ticaret yapanları uyarıyor.
Karşılıksız çekler, alınamayan ödemeler firmaları zora sokuyor.
Bu yılın ilk altı ayında karşılıksız çek sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 80’e yaklaştı, 62 bin 597’den 111 bin 886’ya yükseldi.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en çok sorun yaşanan iller.
Bu yılın ilk altı ayında karşılıksız çek sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 80’e yaklaştı, 62 bin 597’den 111 bin 886’ya yükseldi.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en çok sorun yaşanan iller.
'Ödeme aracıydı, kredi aracına döndü'
Konuyla ilgili olarak konuşan Avukat Mustafa Zafer, “Çek bir ödeme aracıyken sanki bir kredi aracına döndü. Bunlar bir noktada patladı. 68 milyara dayanan karşılıksız çek oranıyla karşı karşıya kaldı. 2024 yılında 5 milyon yeni icra takibi açıldı” dedi.
Uzmanlar, çeki kesenlerin de alanların da dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
Kaşılıksız çek sayısındaki artışla birlikte esnaf da kendince önlem alıyor. Esnaf, çekle ödeme yapmak isteyen müşterilerinden teminat istemeye ya da ön ödeme almaya başladı.
Uzmanlar, çeki kesenlerin de alanların da dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
Kaşılıksız çek sayısındaki artışla birlikte esnaf da kendince önlem alıyor. Esnaf, çekle ödeme yapmak isteyen müşterilerinden teminat istemeye ya da ön ödeme almaya başladı.