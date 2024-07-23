https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-simsek-acikladi-swap-stoku-geriledi-dezenflasyon-surecine-onemli-katki-saglayacak-1086124007.html

Bakan Şimşek açıkladı: 'Swap stoku geriledi, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak'

Bakan Şimşek açıkladı: 'Swap stoku geriledi, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T09:22+0300

2024-07-23T09:22+0300

2024-07-23T10:05+0300

ekonomi

mehmet şimşek

son dakika

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-simsek-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-dustu-1086098154.html

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mehmet şimşek,hazine ve maliye bakanı açıklama,şimşek swap açıklama