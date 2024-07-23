https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-simsek-acikladi-swap-stoku-geriledi-dezenflasyon-surecine-onemli-katki-saglayacak-1086124007.html
Bakan Şimşek açıkladı: 'Swap stoku geriledi, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak'
Bakan Şimşek açıkladı: 'Swap stoku geriledi, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T09:22+0300
2024-07-23T09:22+0300
2024-07-23T10:05+0300
ekonomi
mehmet şimşek
son dakika
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek,hazine ve maliye bakanı açıklama,şimşek swap açıklama
mehmet şimşek,hazine ve maliye bakanı açıklama,şimşek swap açıklama
Bakan Şimşek açıkladı: 'Swap stoku geriledi, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak'
09:22 23.07.2024 (güncellendi: 10:05 23.07.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:
"TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."
Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.