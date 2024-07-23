https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/istanbul-arnavutkoyde-denizde-hortum-olustu-1086134161.html
İstanbul Arnavutköy'de denizde hortum oluştu
İstanbul Arnavutköy'de denizde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çekilen görüntülerde denizde hortumun oluştuğu anlar kaydedildi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:34+0300
2024-07-23T13:34+0300
2024-07-23T13:47+0300
yaşam
hortum
deniz
arnavutköy
istanbul
sahil
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Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu.Sahilde denize girenler hortumu görünce şaşkınlık yaşadı.Çevredekiler tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı.Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/4-hektarlik-ormanlik-alanin-zarar-gordugu-aydos-ormani-havadan-goruntulendi-1086130316.html
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hortum, deniz, arnavutköy, istanbul, sahil
hortum, deniz, arnavutköy, istanbul, sahil
İstanbul Arnavutköy'de denizde hortum oluştu
13:34 23.07.2024 (güncellendi: 13:47 23.07.2024)
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çekilen görüntülerde denizde hortumun oluştuğu anlar kaydedildi.
Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu.
Sahilde denize girenler hortumu görünce şaşkınlık yaşadı.
Çevredekiler tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı.
Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.