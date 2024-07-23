https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hizbullah-israile-iha-ve-roketlerle-saldiri-duzenledi-1086144972.html

Hizbullah, İsrail'e İHA ve roketlerle saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'e İHA ve roketlerle saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

İsrail, Lübnan'ın güneyinden sınırlarına 4 insansız hava aracı (İHA) ve 10 roketin fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T19:08+0300

2024-07-23T19:08+0300

2024-07-23T19:08+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

hizbullah

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

filistin

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Lübnan'dan atılan 4 İHA'dan 2'sinin imha edildiği, diğer ikisinin de dağlık bölgeye düştüğü belirtildi.Olayda herhangi bir can kaybının olmadığına dikkat çekilen haberde, ayrıca Lübnan'ın güneyinden 10 roket atıldığı kaydedildi.İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada da ülkenin kuzeyinde aktif hale getirilen sistemler sayesinde Lübnan'dan gelen birkaç roketin tespit edildiğine dikkat çekildi.Söz konusu roketlerin çoğunun düşürüldüğü aktarılan açıklamada, düşen veya imha edilen roketlerin şarapnellerinden dolayı çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Açıklamada, İsrail ordusunun da roket saldırılarına topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine yönelik saldırıya karşı İsrail'in askeri hedeflerine İHA ve roketlerle misillemede bulunulduğu belirtildi.İsrail'in kuzeyinde Golani Tugayı'na bağlı birliklerin konuşlandığı üssün İHA'larla vurulduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail’in sınırdaki Ramim askeri bölgesinin de havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abd-israil-ve-baenin-gazzenin-gelecegine-iliskin-gorusme-yaptigi-iddiasi-1086139630.html

israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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