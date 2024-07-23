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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hizbullah-israile-iha-ve-roketlerle-saldiri-duzenledi-1086144972.html
Hizbullah, İsrail'e İHA ve roketlerle saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail'e İHA ve roketlerle saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail, Lübnan'ın güneyinden sınırlarına 4 insansız hava aracı (İHA) ve 10 roketin fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:08+0300
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israil- filistin çatışması
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hizbullah
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gazze şeridi
ortadoğu
filistin
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Lübnan'dan atılan 4 İHA'dan 2'sinin imha edildiği, diğer ikisinin de dağlık bölgeye düştüğü belirtildi.Olayda herhangi bir can kaybının olmadığına dikkat çekilen haberde, ayrıca Lübnan'ın güneyinden 10 roket atıldığı kaydedildi.İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada da ülkenin kuzeyinde aktif hale getirilen sistemler sayesinde Lübnan'dan gelen birkaç roketin tespit edildiğine dikkat çekildi.Söz konusu roketlerin çoğunun düşürüldüğü aktarılan açıklamada, düşen veya imha edilen roketlerin şarapnellerinden dolayı çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Açıklamada, İsrail ordusunun da roket saldırılarına topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine yönelik saldırıya karşı İsrail'in askeri hedeflerine İHA ve roketlerle misillemede bulunulduğu belirtildi.İsrail'in kuzeyinde Golani Tugayı'na bağlı birliklerin konuşlandığı üssün İHA'larla vurulduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail’in sınırdaki Ramim askeri bölgesinin de havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abd-israil-ve-baenin-gazzenin-gelecegine-iliskin-gorusme-yaptigi-iddiasi-1086139630.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu

Hizbullah, İsrail'e İHA ve roketlerle saldırı düzenledi

19:08 23.07.2024
© AFP 2023 / -Lübnan'da İsrail saldırısı
Lübnan'da İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail, Lübnan'ın güneyinden sınırlarına 4 insansız hava aracı (İHA) ve 10 roketin fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Lübnan'dan atılan 4 İHA'dan 2'sinin imha edildiği, diğer ikisinin de dağlık bölgeye düştüğü belirtildi.
Olayda herhangi bir can kaybının olmadığına dikkat çekilen haberde, ayrıca Lübnan'ın güneyinden 10 roket atıldığı kaydedildi.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada da ülkenin kuzeyinde aktif hale getirilen sistemler sayesinde Lübnan'dan gelen birkaç roketin tespit edildiğine dikkat çekildi.
Söz konusu roketlerin çoğunun düşürüldüğü aktarılan açıklamada, düşen veya imha edilen roketlerin şarapnellerinden dolayı çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun da roket saldırılarına topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine yönelik saldırıya karşı İsrail'in askeri hedeflerine İHA ve roketlerle misillemede bulunulduğu belirtildi.
İsrail'in kuzeyinde Golani Tugayı'na bağlı birliklerin konuşlandığı üssün İHA'larla vurulduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail’in sınırdaki Ramim askeri bölgesinin de havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.
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