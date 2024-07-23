https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abd-israil-ve-baenin-gazzenin-gelecegine-iliskin-gorusme-yaptigi-iddiasi-1086139630.html
ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’nin geleceğine ilişkin görüşme yaptığı iddiası
ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’nin geleceğine ilişkin görüşme yaptığı iddiası
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:21+0300
2024-07-23T16:21+0300
2024-07-23T16:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
abd
gazze
gazze şeridi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
hamas
filistin
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ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı paylaştığı bilgide, ABD, İsrail ve BAE’nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi’de, İsrail’in saldırıları sonrası “Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği” iddia edildi.Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in katıldığı belirtildi.Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurmuştu.Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çin'de toplanan Filistinli grupların “Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını” belirterek, 7 Ekim’den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze’nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html
israil
abd
gazze
gazze şeridi
birleşik arap emirlikleri (bae)
filistin
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israil, israil-filistin, abd, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, hamas, filistin, filistin sorunu
israil, israil-filistin, abd, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, hamas, filistin, filistin sorunu
ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’nin geleceğine ilişkin görüşme yaptığı iddiası
ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı paylaştığı bilgide, ABD, İsrail ve BAE’nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi’de, İsrail’in saldırıları sonrası “Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği” iddia edildi.
Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in katıldığı belirtildi.
Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurmuştu.
Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çin'de toplanan Filistinli grupların “Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını” belirterek, 7 Ekim’den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze’nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürmüştü.