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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/abd-israil-ve-baenin-gazzenin-gelecegine-iliskin-gorusme-yaptigi-iddiasi-1086139630.html
ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’nin geleceğine ilişkin görüşme yaptığı iddiası
ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’nin geleceğine ilişkin görüşme yaptığı iddiası
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:21+0300
2024-07-23T16:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
abd
gazze
gazze şeridi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
hamas
filistin
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ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı paylaştığı bilgide, ABD, İsrail ve BAE’nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi’de, İsrail’in saldırıları sonrası “Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği” iddia edildi.Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in katıldığı belirtildi.Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurmuştu.Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çin'de toplanan Filistinli grupların “Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını” belirterek, 7 Ekim’den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze’nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/hamastan-cine-tesekkur-pekinde-yapilan-toplanti-ulusal-birlik-yolunda-onemli-bir-adim-1086133617.html
israil
abd
gazze
gazze şeridi
birleşik arap emirlikleri (bae)
filistin
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israil, israil-filistin, abd, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, hamas, filistin, filistin sorunu
israil, israil-filistin, abd, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, hamas, filistin, filistin sorunu

ABD, İsrail ve BAE’nin Gazze’nin geleceğine ilişkin görüşme yaptığı iddiası

16:21 23.07.2024
© AFP 2023 / DYLAN COLLINSGazze Şeridine kuş bakışı
Gazze Şeridine kuş bakışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / DYLAN COLLINS
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ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı paylaştığı bilgide, ABD, İsrail ve BAE’nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi’de, İsrail’in saldırıları sonrasıGazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği” iddia edildi.
Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in katıldığı belirtildi.
Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurmuştu.
Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çin'de toplanan Filistinli grupların “Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını” belirterek, 7 Ekim’den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze’nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürmüştü.
Filistinli gruplar 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas’tan Çin’e teşekkür: Pekin’de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım
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