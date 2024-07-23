https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/cinde-toplanan-filistinli-gruplar-bolunmeye-son-veren-bildiriye-imza-atti-1086123223.html

Çin’de toplanan Filistinli gruplar ‘bölünmeye son veren’ bildiriye imza attı

Çin’de toplanan Filistinli gruplar ‘bölünmeye son veren’ bildiriye imza attı

Sputnik Türkiye

Çin’in başkenti Pekin’de toplanan Filistinli gruplar, bölünmenin sona erdirilmesi ve Filistin ulusal birliğinin güçlendirilmesine ilişkin bildiriyi imzaladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T07:56+0300

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Çin hükümetinin daveti üzerine başkent Pekin'de toplanan ve aralarında Fetih, Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu Filistinli 14 ulusal grup, 21 Temmuz’da başlayan ve bugün sona eren uzlaşma diyalogunun sonunda bir bildiri imzaladı.İmza törenine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de katıldı.Törende bir konuşma yapan Çinli bakan, “Ulusal çıkarlara sıkı sıkıya bağlı olan Filistinli 14 grubun temsilcileri Pekin’de bir araya geldi. Bu, Filistin'in kurtuluş mücadelesinde önemli bir tarihi an” ifadesini kullandı.Wang, ülkesinin tüm Filistinli grupların uzlaşmak için sergilediği çabayı memnuniyetle karşıladığını kaydederek önemli bir uzlaşmaya vardıkları ve bir anlaşma imzaladıkları için onları tebrik etti.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cean, Filistin'de iç birliğin güçlendirilmesi konusunda Filistinli gruplara her zaman desteklek verdiklerini ve bu yönde aktif çabalara devam edeceklerini açıklamıştı. Lin, mevcut durumda Filistin içinde uzlaşma ve birliğin teşvik edilmesinin Filistin sorununun acil, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yardımcı olacağına inandıklarını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/filistin-bugun-yasananlar-isgalin-sona-erdirilmesi-yonunde-atilmis-onemli-bir-adimdir-1086042107.html

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