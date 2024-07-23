Rusya'dan nükleer kapasiteli 'Yars' balistik füzeleriyle tatbikat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın Mari El Cumhuriyeti'nde yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, tatbikat kapsamında 'Yars' kara bazlı mobil füze sistemleriyle çeşitli manevraların yapıldığı kaydedildi.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Yars' füze birlikleri, özellikle devriye güzergahlarında yoğun manevra operasyonları gerçekleştirecek.



Tatbikat kapsamında birlikler, gizliliği artırmak için ormana yayılma görevlerini yerine getirecek. Aynı zamanda destek taburları, özel teçhizatın simüle edilmiş kimyasal kontaminasyon bölgelerinden çıkarılmasını prova edecek. Sabotaj önleme birlikleri de, daha avantajlı bir konum elde etmek için sahra mevzilerine uzak noktalarda manevralar yapacak.



Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz’da da Yars füzeleriyle tatbikat yaptığını bildirmişti.



Nükleer kapasiteli olan ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip 'Yars' füzesi, savunma sistemlerine yakalanmıyor ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabiliyor.