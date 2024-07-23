https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/fitch-ratings-korfez-isbirligi-konseyi-bankalari-turkiyede-banka-satin-almak-istiyor-1086145137.html
Fitch Ratings: Körfez İşbirliği Konseyi bankaları Türkiye'de banka satın almak istiyor
Fitch Ratings: Körfez İşbirliği Konseyi bankaları Türkiye'de banka satın almak istiyor
Sputnik Türkiye
Fitch'ten yapılan açıklamada, pek çok Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:16+0300
2024-07-23T19:16+0300
2024-07-23T19:16+0300
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türkiye
mısır
hindistan
körfez işbirliği konseyi (kik)
banka
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir 'iştah' gösterdiğini bildirdi.Açıklamada, "KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor" ifadesi kullanıldı.Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın KİK’ten çok daha büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olduğu aktarıldı.KİK bankalarının kendi bölgeleri dışındaki ana faaliyet alanının bu yılın ilk çeyreği sonunda yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleri olduğu belirtilen açıklamada, bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin de arttığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ekonomi-koordinasyon-kurulu-pozitif-katki-sagliyor-diyerek-duyurdu-turk-lirasina-ilgi-artti-1086140597.html
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fitch, fitch ratings, türkiye, mısır, hindistan, körfez işbirliği konseyi (kik), banka
fitch, fitch ratings, türkiye, mısır, hindistan, körfez işbirliği konseyi (kik), banka
Fitch Ratings: Körfez İşbirliği Konseyi bankaları Türkiye'de banka satın almak istiyor
Fitch'ten yapılan açıklamada, pek çok Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir 'iştah' gösterdiğini bildirdi.
Açıklamada, "KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor" ifadesi kullanıldı.
Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.
Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın KİK’ten çok daha büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olduğu aktarıldı.
KİK bankalarının kendi bölgeleri dışındaki ana faaliyet alanının bu yılın ilk çeyreği sonunda yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleri olduğu belirtilen açıklamada, bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin de arttığı kaydedildi.