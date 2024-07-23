https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/etna-yanardagi-yeniden-kul-ve-lav-puskurttu-1086136984.html
Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
Sputnik Türkiye
İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna yeniden kül ve lav püskürttü. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T15:03+0300
2024-07-23T15:03+0300
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italya
sicilya adası
yanardağ
lav
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü.Katanya Havalimanı'nı işleten firmadan yapılan açıklamada, patlamayla atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, bazı yolcuların yakınlarda bulunan farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) açıklamasında da volkanik faaliyetin yoğun olduğu ve Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/italyadaki-etna-yanardagi-yeniden-faaliyette-1085515178.html
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etna yanardağı, italya, sicilya adası, yanardağ, lav
etna yanardağı, italya, sicilya adası, yanardağ, lav
Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna yeniden kül ve lav püskürttü.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü.
Katanya Havalimanı'nı işleten firmadan yapılan açıklamada, patlamayla atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, bazı yolcuların yakınlarda bulunan farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) açıklamasında da volkanik faaliyetin yoğun olduğu ve Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.
Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.
Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.