https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/italyadaki-etna-yanardagi-yeniden-faaliyette-1085515178.html
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:14+0300
2024-07-04T12:14+0300
2024-07-04T12:14+0300
dünya
etna yanardağı
italya
sicilya adası
sicilya
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Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti.İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna’nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.Üç bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023’te faaliyete geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231231/dogal-afetler-secimler-krizler-2023-yilinda-dunya-neleri-konustu-1078794191.html
italya
sicilya adası
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İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
Sputnik Türkiye
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
2024-07-04T12:14+0300
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etna yanardağı, italya, sicilya adası, sicilya
etna yanardağı, italya, sicilya adası, sicilya
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.
Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna’nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.
Üç bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023’te faaliyete geçmişti.