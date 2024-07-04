https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/italyadaki-etna-yanardagi-yeniden-faaliyette-1085515178.html

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T12:14+0300

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dünya

etna yanardağı

italya

sicilya adası

sicilya

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Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti.İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna’nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.Üç bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023’te faaliyete geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231231/dogal-afetler-secimler-krizler-2023-yilinda-dunya-neleri-konustu-1078794191.html

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İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette Sputnik Türkiye İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette 2024-07-04T12:14+0300 true PT0M22S

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etna yanardağı, italya, sicilya adası, sicilya