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İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:14+0300
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Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti.İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna’nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.Üç bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023’te faaliyete geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231231/dogal-afetler-secimler-krizler-2023-yilinda-dunya-neleri-konustu-1078794191.html
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İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette
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etna yanardağı, italya, sicilya adası, sicilya
etna yanardağı, italya, sicilya adası, sicilya

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette

12:14 04.07.2024
© İHA
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.
Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna’nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.
Üç bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023’te faaliyete geçmişti.
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