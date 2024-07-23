https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/etiyopyadaki-toprak-kaymasinda-can-kaybi-157ye-yukseldi-1086138361.html
Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 157'ye yükseldi
Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 157'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T15:41+0300
2024-07-23T15:41+0300
2024-07-23T15:41+0300
dünya
etiyopya
doğal afet
can kaybı
şiddetli yağış
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Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı gün geçtikçe artarken, Ulusal Afet Müdahale Kurumu Gofa Bölgesi Başkanı Markos Melese yaptığı açıklamada, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini belirtti.Melese, "Şu ana kadar iki köyde 157 cansız bedene ulaştık. Sayının artacağını düşünüyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor ve henüz ulaşılamayan cansız bedenler var. Bölge çok zorlu" ifadelerini kullandı.Etiyopya'da Temmuz ayında başlayan ve Eylül ortasına kadar sürmesi beklenen yağışlı dönemde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.Yetkililerden Misikir Mitiku ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü söyledi.Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde yaşanıyor.Etiyopya'nın güneyinde dün meydana gelen heyelanda en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Birlemiş Milletler, ülkede son dönemde yaşanan iklim kaynaklı zorluklar nedeniyle milyonlarca insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
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etiyopya, doğal afet, can kaybı, şiddetli yağış
etiyopya, doğal afet, can kaybı, şiddetli yağış
Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 157'ye yükseldi
Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.
Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı gün geçtikçe artarken, Ulusal Afet Müdahale Kurumu Gofa Bölgesi Başkanı Markos Melese yaptığı açıklamada, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini belirtti.
Melese, "Şu ana kadar iki köyde 157 cansız bedene ulaştık. Sayının artacağını düşünüyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor ve henüz ulaşılamayan cansız bedenler var. Bölge çok zorlu" ifadelerini kullandı.
Etiyopya'da Temmuz ayında başlayan ve Eylül ortasına kadar sürmesi beklenen yağışlı dönemde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.
Yetkililerden Misikir Mitiku ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.
Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü söyledi.
Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde yaşanıyor.
Etiyopya'nın güneyinde dün meydana gelen heyelanda en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Birlemiş Milletler, ülkede son dönemde yaşanan iklim kaynaklı zorluklar nedeniyle milyonlarca insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.