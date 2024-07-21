https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cinde-kopru-coktu-12-olu-31-kayip-1086071354.html
Çin'de köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp
Çin'de köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp
Sputnik Türkiye
Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de kaybolduğu bildirildi. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T11:38+0300
2024-07-21T11:38+0300
2024-07-21T11:38+0300
dünya
doğal afet
çin
çin halk cumhuriyeti
köprü
şiddetli yağış
sel
sel felaketi
can kaybı
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Xinhua'nın haberine göre, yerel yetkili Cao Cing, yaptığı basın toplantısında, Şangluo kentindeki şiddetli yağışların, köprünün geçtiği Cinçian Nehri'nde ani sele yol açtığını belirtti.Cao, ani sel sonucu köprünün 40 metrelik bölümünün çöktüğünü, toplam 17 otomobil ve 8 kamyonun nehre düştüğünü söyledi.Köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin öldüğünü, kayıp 31 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cao, kurtarma çalışmalarına 2 binden fazla kişinin katıldığını kaydetti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zayiatı önlemek için arama kurtarma çalışmalarının önemi koruduğunu belirterek, olaydan etkilenenlerin ailelerine yardım edilmesi çağrısında bulundu.Sıçuan eyaletindeki selde de 8 kişi öldüÇin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre de Çin'in Sıçuan eyaletinde çıkan ani sel sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi kayboldu.Yerel yetkililerce yapılan açıklamada, ani sellerden 1524 kişinin etkilendiği ve toplam 443 kurtarma görevlisinin derhal bölgeye gönderildiği ifade edildi.Ani selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/kanadada-rekor-seviyede-yagis-yasandi-sokaklar-ve-evler-sular-altinda-kaldi-1085932667.html
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doğal afet, çin, çin halk cumhuriyeti, köprü, şiddetli yağış, sel, sel felaketi, can kaybı
doğal afet, çin, çin halk cumhuriyeti, köprü, şiddetli yağış, sel, sel felaketi, can kaybı
Çin'de köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp
Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, yerel yetkili Cao Cing, yaptığı basın toplantısında, Şangluo kentindeki şiddetli yağışların, köprünün geçtiği Cinçian Nehri'nde ani sele yol açtığını belirtti.
Cao, ani sel sonucu köprünün 40 metrelik bölümünün çöktüğünü, toplam 17 otomobil ve 8 kamyonun nehre düştüğünü söyledi.
Köprünün çökmesi sonucu 12 kişinin öldüğünü, kayıp 31 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cao, kurtarma çalışmalarına 2 binden fazla kişinin katıldığını kaydetti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zayiatı önlemek için arama kurtarma çalışmalarının önemi koruduğunu belirterek, olaydan etkilenenlerin ailelerine yardım edilmesi çağrısında bulundu.
Sıçuan eyaletindeki selde de 8 kişi öldü
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre de Çin'in Sıçuan eyaletinde çıkan ani sel sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi kayboldu.
Yerel yetkililerce yapılan açıklamada, ani sellerden 1524 kişinin etkilendiği ve toplam 443 kurtarma görevlisinin derhal bölgeye gönderildiği ifade edildi.
Ani selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.