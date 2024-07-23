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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1086134543.html
Donetsk’te bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donetsk’te bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirdi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:44+0300
2024-07-23T13:39+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İvano-Daryevka yerleşim birimini ele geçirerek daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu, 750 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordu birliklerinin üç karşı saldırısını püskürtürken 170 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 490 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve altı karşı saldırı engelledi. Düşmanın 405 askeri etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M1A1 Abrams dahil üç tankı ve üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, düşman güçleri bozguna uğratırken bu istikamette son bir gün içerisinde 115 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 110 asker oldu.Rus hava savunma güçleri, 82’si Rusya bölgeleri üzerinde 151 Ukrayna insansız hava aracını ve 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesini imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-asker-ukraynali-ust-duzey-subaylarinin-yerini-bir-dakika-icinde-tespit-edebiliyoruz-1086125548.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti

Donetsk’te bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:44 23.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İvano-Daryevka yerleşim birimini ele geçirerek daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu, 750 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordu birliklerinin üç karşı saldırısını püskürtürken 170 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 490 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve altı karşı saldırı engelledi. Düşmanın 405 askeri etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M1A1 Abrams dahil üç tankı ve üç zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, düşman güçleri bozguna uğratırken bu istikamette son bir gün içerisinde 115 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 110 asker oldu.
Rus hava savunma güçleri, 82’si Rusya bölgeleri üzerinde 151 Ukrayna insansız hava aracını ve 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesini imha etti.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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