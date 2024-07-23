https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1086134543.html

Donetsk’te bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Donetsk’te bir yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki bir yerleşim birimini ele geçirdi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T13:44+0300

2024-07-23T13:44+0300

2024-07-23T13:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvano-Daryevka yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısının 2 bin 40 olduğu bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin İvano-Daryevka yerleşim birimini ele geçirerek daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu, 750 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordu birliklerinin üç karşı saldırısını püskürtürken 170 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 490 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve altı karşı saldırı engelledi. Düşmanın 405 askeri etkisiz hale getirilirken ABD yapımı M1A1 Abrams dahil üç tankı ve üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, düşman güçleri bozguna uğratırken bu istikamette son bir gün içerisinde 115 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 110 asker oldu.Rus hava savunma güçleri, 82’si Rusya bölgeleri üzerinde 151 Ukrayna insansız hava aracını ve 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesini imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-asker-ukraynali-ust-duzey-subaylarinin-yerini-bir-dakika-icinde-tespit-edebiliyoruz-1086125548.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti