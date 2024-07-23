https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakan-yardimcisi-duran-avrupanin-geleceginde-turkiyenin-onemli-yeri-olmasi-gerekiyor-1086144199.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran: Avrupa'nın geleceğinde Türkiye'nin önemli yeri olması gerekiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran: Avrupa'nın geleceğinde Türkiye'nin önemli yeri olması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'nin Avrupa'da, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve Karadeniz'de ekonomik, siyasi, askeri ve... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T18:49+0300

2024-07-23T18:49+0300

2024-07-23T18:49+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

burhanettin duran

avrupa birliği

mostar

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen 'Gelecek İçin Diyalog' paneline katıldı.'Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak' isimli oturumda konuşmacı olarak yer alan Duran, burada bir sunum gerçekleştirdi.Duran, panel sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Mostar Köprüsü'nün anlamının büyük olduğunu, köprünün inşasının yıl dönümlerinde daha iddialı başlıklar seçilmesi gerektiğini söyledi.Mostar Köprüsü'nün sadece kültürleri bir araya getirmediğini dile getiren Duran, "Mostar Köprüsü, Avrupa'nın ve Balkanların farklı kültürlerinin, dinlerinin, milletlerinin, etnisitelerinin bir arada yaşamasını temsil ediyor. Kurulduğu zaman 16. yüzyıl, Osmanlı dönemidir ve o dönemde bu kadar farklı kültürleri bir arada yaşatabilmiş bir tarihten gelir. Yeniden Mostar'a baktığımızda biz Avrupa'nın geçmişindeki çatışmacılığı değil, gelecekteki birlikteliği, beraber yaşamayı görmek istiyoruz. Türkiye de bu köprünün yeniden yapılmasına çok büyük destek verdi" diye konuştu.Duran, sadece köprünün yeniden inşa edilmesinde değil, Balkanlar'ın geleceğinin tasarlanmasında da Türkiye'nin büyük rolü olduğunu kaydetti.Avrupa Birliği'nin (AB) Balkanların istikrarında önemli kurumlardan biri olduğunu aktaran Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:Duran, panelde Mostar'ı konuştuklarını ancak Mostar Köprüsü'nün diyalogdan daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü, birlikte yaşama, entegrasyon ve işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/disisleri-bakanligi-filistinlilerarasi-uzlasi-surecine-cinin-katkilarini-takdirle-karsiliyoruz-1086143289.html

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avrupa birliği

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