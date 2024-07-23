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Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması
Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması
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Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:
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devlet bahçeli
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Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması

11:19 23.07.2024 (güncellendi: 11:47 23.07.2024)
© AA / Güven YılmazMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
MHP Genel Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:
Özgür Özel'in 'Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa onlar hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.' sözleri bölücü bir ağızdır.
Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Sorosçu, Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanlar "Ne Milliyetçilikten ne de Milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir.
Mersin'de halay çekip İmralı Canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkiyası ile Diyarbakır'ın sözde kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler şımarıklarının hain sonucuna inşallah katlanacaktır.
Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var.
Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.
Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında olur. MHP gerekeni yapacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
POLİTİKA
CHP'den Özgür Özel'in Esad ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama
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