Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması

Özgür Özel'in 'Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa onlar hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.' sözleri bölücü bir ağızdır. Özgür Özel'in 'Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa onlar hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.' sözleri bölücü bir ağızdır.

Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Sorosçu, Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanlar "Ne Milliyetçilikten ne de Milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Sorosçu, Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanlar "Ne Milliyetçilikten ne de Milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir.

Mersin'de halay çekip İmralı Canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkiyası ile Diyarbakır'ın sözde kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler şımarıklarının hain sonucuna inşallah katlanacaktır. Mersin'de halay çekip İmralı Canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkiyası ile Diyarbakır'ın sözde kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler şımarıklarının hain sonucuna inşallah katlanacaktır.

Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var.

Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır. Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.