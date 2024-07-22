https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/chpden-ozgur-ozelin-esad-ile-yapacagi-gorusmeye-iliskin-aciklama-1086116881.html

CHP'den Özgür Özel'in Esad ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama

CHP'den Özgür Özel'in Esad ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Deniz Yücel "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T18:46+0300

2024-07-22T18:46+0300

2024-07-22T18:46+0300

özgür özel

beşar esad

görüşme

chp

emekli

emeklilik yaşı

politika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085479787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e5ac4d3c771f3e217d4f41e1fecc22.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü geride bıraktıklarını belirten Yücel, harekatın başarıya ulaşması için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere minnetlerini sunduklarını söyledi.'Metin Feyzioğlu'nun bu davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır'Genel Başkan Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ama Lefkoşa'da yakışıksız bir tavırla karşılaştıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiğini anımsatan Yücel, "Büyük bir müjde ile duyuruldu duyurulmasına ama Moody's'e göre hala 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasında bile değiliz. Fakat kimse bu acı gerçekten bahsetmiyor. Kredi notumuz iki kademe yükseldiği halde dahi, ülkemizin 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasına girememesi Türkiye'yi, kaç yıl geriye götürdüklerinin de bir kanıtı aslında" değerlendirmesinde bulundu.'Emeklilere reva görülen maaş 12 bin 500 lira'CHP Sözcüsü Yücel, normalde yaz aylarında sebzenin meyvenin fiyatının düştüğünü ama bu yıl her ürün gibi onların da fiyatının arttığını belirterek, şunları söyledi:'Emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz'Emeklilik yaşıyla ilgili yapılacağı iddia edilen düzenlemeye ilişkin konuşan Yücel, "AKP'nin son planı, emeklilik yaşını 65'e yükseltmekmiş. AKP emeklilik ile ilgili ne zaman bir düzenleme yapılacağını söylese emekli haklarında bir gerileme yaşanmıştır. AKP'yi bir kere daha uyarıyoruz. Emeklilik sistemini değiştirip insanlarımızı 'mezarda emekliliğe' zorlayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer çalışanlara karşı yeni bir oyun oynamaya kalkarsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Emeklilikle ilgili yapacağınız en hayırlı iş, emekli maaşlarını arttırmak olacaktır. CHP olarak biz, emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.Yücel, iki gün sonra Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 101. yılını kutlayacaklarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ve Kurtuluş Savaşı'nda can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını bildirdi.'Konuyla ilgili diplomatik yollarla gerekli iletişim, gerekli çalışma yapılıyor'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'nin başkenti Şam'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin yöneltilen soruya Yücel, şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/erdogan-ve-ozel-yeniden-gorusecek-ak-parti-genel-baskan-vekili-mustafa-elitas-tarih-verdi-1086105432.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, beşar esad, görüşme, chp, emekli, emeklilik yaşı