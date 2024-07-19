https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/filistin-bugun-yasananlar-isgalin-sona-erdirilmesi-yonunde-atilmis-onemli-bir-adimdir-1086042107.html

Filistin: Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır

Filistin: Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır

Sputnik Türkiye

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali ve bu topraklardaki... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T21:28+0300

2024-07-19T21:28+0300

2024-07-19T21:28+0300

israil- filistin çatışması

riyad mansur

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

uluslararası adalet divanı

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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı’nın danışma görüşünü açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı olmak üzere devredilemez haklarının elde edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır” dedi.UAD’nin kararına 'minnettar' olduğunu söyleyen Mansur, “Karar, bu yasadışı işgale karşı direnmeye devam etmek için sahip olduğumuz cephaneliğe ek bir güç” dedi.Lahey’de açıklama yapan Mansur, “Halkımız bu işgale son vermek istiyor. Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı, devlet olma hakkı ile mültecilerin geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere devredilemez haklarının elde edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.Mansur, Filistinli yetkililerle birlikte kararı 'tüm ayrıntılarıyla' inceleyeceklerini belirterek, “Bir plan geliştireceğiz ve sonunda UAD’nin bu tarihi kararı doğrultusunda Genel Kurul’da tarihi bir karar ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.'İsrail işgalinin yasadışı olduğunu teyit eden bir adalet zaferi'Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, memnuniyetle karşılandığı belirtilen UAD’nin görüşü, 'İsrail işgalinin yasadışı olduğunu teyit eden bir adalet zaferi' olarak nitelendirildi.Açıklamada, “Başkanlık, UAD kararını Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının, topraklarının ve devlet olma hakkının yeniden teyidi olarak görmektedir. UAD kararının Kudüs de dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'da devam eden İsrail saldırganlığı ve soykırımının ortasında, halkımızın sömürgecilikten arınmış bir gelecek, mutlak ve tartışmaya kapalı kendi geleceğini tayin etme ve özgürleşme hakkını elde etme yolundaki umutlarını tazelediğini vurguladı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html

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riyad mansur, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, uluslararası adalet divanı