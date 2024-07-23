https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bursada-korkutan-yangin-kagit-fabrikasinda-yikan-yangin-bitisigindeki-fabrikaya-da-yayildi--1086125983.html

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın çıktı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T10:22+0300

2024-07-23T10:22+0300

2024-07-23T11:01+0300

türkiye

bursa

fabrika

yangın

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/babasina-kizan-genc-cama-kafa-atti-hastaneye-kaldirildi-1086124507.html

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