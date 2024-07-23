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Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın çıktı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T10:22+0300
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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bursa, fabrika, yangın
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Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı

10:22 23.07.2024 (güncellendi: 11:01 23.07.2024)
yangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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Bursa'da kağıt fabrikasında yangın çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.
Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Cam - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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