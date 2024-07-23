https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bursada-korkutan-yangin-kagit-fabrikasinda-yikan-yangin-bitisigindeki-fabrikaya-da-yayildi--1086125983.html
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın çıktı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T10:22+0300
2024-07-23T10:22+0300
2024-07-23T11:01+0300
türkiye
bursa
fabrika
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086125680_172:0:1747:886_1920x0_80_0_0_9d5dbe6ec4a02982ca367a4b5224b23e.png
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/babasina-kizan-genc-cama-kafa-atti-hastaneye-kaldirildi-1086124507.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086125680_369:0:1550:886_1920x0_80_0_0_989de2d4a9f678a21864b1a3ceb4c5b9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, fabrika, yangın
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın: Bitişiğindeki fabrikaya da yayıldı
10:22 23.07.2024 (güncellendi: 11:01 23.07.2024)
Bursa'da kağıt fabrikasında yangın çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.
Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.