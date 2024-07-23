https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/babasina-kizan-genc-cama-kafa-atti-hastaneye-kaldirildi-1086124507.html
Babasına kızan genç cama kafa attı: Hastaneye kaldırıldı
Babasına kızan genç cama kafa attı: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da babasıyla tartıştan sonra başını cama vuran genç yaralandı Alnına giren cam parçasıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T09:47+0300
2024-07-23T09:47+0300
2024-07-23T09:47+0300
türkiye
baba
oğul
cam
şiddet
kavga
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Bursa'da Atakan Y. ile babası arasında sözlü tartışma çıktı. Babasına sinirlenen Atakan Y. başını cama vurdu. Cam parçaları gencin alnına saplandı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkale-depremi-sonrasi-naci-gorur-uyardi-binlerce-insanimiz-olebilir-bu-ciddi-bir-olasilik-1086119797.html
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baba, oğul, cam, şiddet, kavga
baba, oğul, cam, şiddet, kavga
Babasına kızan genç cama kafa attı: Hastaneye kaldırıldı
Bursa'da babasıyla tartıştan sonra başını cama vuran genç yaralandı Alnına giren cam parçasıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da Atakan Y. ile babası arasında sözlü tartışma çıktı.
Babasına sinirlenen Atakan Y. başını cama vurdu. Cam parçaları gencin alnına saplandı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba, hemen 112 ekiplerini aradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.