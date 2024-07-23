https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/babasina-kizan-genc-cama-kafa-atti-hastaneye-kaldirildi-1086124507.html

Babasına kızan genç cama kafa attı: Hastaneye kaldırıldı

Babasına kızan genç cama kafa attı: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da babasıyla tartıştan sonra başını cama vuran genç yaralandı Alnına giren cam parçasıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T09:47+0300

2024-07-23T09:47+0300

2024-07-23T09:47+0300

türkiye

baba

oğul

cam

şiddet

kavga

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Bursa'da Atakan Y. ile babası arasında sözlü tartışma çıktı. Babasına sinirlenen Atakan Y. başını cama vurdu. Cam parçaları gencin alnına saplandı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

baba, oğul, cam, şiddet, kavga